9月，适逢建国总理百岁冥诞；国人纷纷追思，以各种方式表达怀念与感恩。对Majulah一代而言，李光耀这三个字，是自出生以来便如雷贯耳，无所不在的。

儿时。家住汤申路上段的岛屿俱乐部路，俱乐部有个高尔夫球场。靠山吃山，靠水吃水；这里的村民，很多都在球场谋生。有的负责打理球场，有的当caddie（为球员背球杆的球童）。Caddie们每天起早贪黑，清晨五点就爬上陡坡，把自己的小圆牌号挂在排班板上，以迎接来第一批前来打球的客人。小时候，伟人的车经常经过这条小路，驶向高处的高尔夫球场。只要车子经过，小村子便会有一阵小沸腾。有一天，还是小学生的我到caddie房去帮妈妈挂牌号。突然一阵骚动，有人喊：“政府人来了！”可惜天还没全亮，我在晨光熹微之间只看到一些快步走过的人影。然后听见一个被点名的球童嘀咕了一声：“tip bho（小费没有）了……”长大后，我才明白那是身体力行的廉洁作风，也庆幸新加坡没有小费文化。

少年时。相比起天天在报章上见到的忙碌身影，我更喜欢国庆群众大会上侃侃而谈、神采奕奕的伟人。国庆群众大会举行那天傍晚，我会去邻居家守着电视。黑白的小荧幕里，他衣着朴实，目光炯炯有神，眼神坚定锐利，语气铿锵有力，一言九鼎。守在电视前看伟人的滔滔风采后来成为了常年的习惯。看着……听着……他的音容笑貌成为Majulah一代的集体记忆，至今印象犹新。