“因缘一直在改变…”

星云大师说：分享信息：世界上很多地区，一到秋天，随处可见一整片黄红色的叶子，像油画般美丽。有画家就把此情此景画下。然而，一幅油画完成后，大概能够保存几十年、几百年不变，只是，大家有没有想过，画犹在，可真实的景色经过一段时间，冬季来临时就全改变了。花朵也是一样，当它枯萎后，就会变黄、变黑，最后灰飞烟灭，

这是一个什么样的过程？显示此景此花没有不变的自性，而是随着因缘而产生各种不同的变化。景色和花是如此，人不也是一样吗？以小孩为例，虽然年纪小，但“小”并不是他的自性，当他渐渐长大，就不再是小孩子了。因此，人也没有不变的性质。我们的身体以及所处的环境都是由“五蕴”：色、受、想、行、识所构成，其中连我们生命的主体“识”，也是没有自性的。

无论是我们的生命或是外在的环境，包括心理、精神、物质、自然等一切现象，全都是因缘所生。缘起缘灭之间，没有永恆不变的自性，所以一切都是空的，这就是“缘起性空”法则。

·空的



实际上，不用等到坏灭，在变化的过程，当下就可以看到空的事实。例如，某样东西虽然现在很漂亮，但它不断在变化，美丽不断地消失，不可能永远保持漂亮外观，从这个不断变化的过程来着眼，它的本质就是空的。因此，“空”并不是指所有的现象都不存在，而是从不断消长的变化中体现它的空性，这也是“色即是空”的意思。

无常是世间的实相，因为“生者必有尽”，是世间平等的真理。生与死，在人世间很平等、很普遍，也是必然的真理，这个真理不能改变。除非我们能跳出无常的世间，跳出生死的轮回，否则是不可能的。

·清澈



如果我们能够时刻以这种角度、观点来看世间，就没有什么非追求不可的东西，也不会有什么事情值得我们讨厌、烦恼和放不下。因缘一直在变，一切都是暂时的现象，当好的状况出现时，要知道它会渐渐失去。从另一方面来说，好的现象可以使它变得更好，坏的现象也可能使它好转，即使再坏的状况发生，最后也不过是一无所有，但是一切本来就是空的。因此佛教说“五蕴皆空”；既然五蕴皆空，万事万物都是因缘所生，而因缘所生的东西又没有自性，如此一来，还有什么苦可言呢？

明白了“缘起性空”的智慧，我们就能够接受苦而远离苦，而离苦本身就是乐。这种快乐并不是吃饱喝足、接受感官刺激或药物麻醉所感觉到的快乐，而是让我们放下一切负担，并且得到解脱的快乐，我们称之为“寂灭乐”。

寂灭乐是灭苦以后真正的快乐，在这种情形下，没有相对的苦与乐，而是超越了苦与乐以后的境界。这是智慧与精神层面的快乐，也是一种清澈的快乐。