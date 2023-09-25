“室外的光，就是内心的明…”

星云大师说：分享故事：盲眼人夜间行路，除了拿拐杖，他还特别提了一个灯笼。有人就问他：“你又看不到路，拿个灯笼作什么呢？”盲眼人说：“这个灯笼是要给别人看的。当我行走在路上，别人看到我手上的灯笼，就不会撞到我了。”

就这样，他在路上走着，可还是和一个路人撞上跌倒了。路人质问瞎子：“你为什么要撞我？”盲眼人反过来问：“难道你没有看到我手上的灯笼吗？”路人说：“你哪里有灯？你的灯笼早就熄灭了。”盲眼人说：“我的灯笼熄了，难道你的心光也灭了吗？”

藐视

分享一首偈：“若多少有闻，自大以憍人，是如盲执烛，照彼不自明”，大意是：如果我们稍具有一些知识，就狂妄自大，目中无人，用我们的所知所见所闻去要求别人，对人贡高我慢，这种人就如同眼盲的人手执蜡烛，可以照到别人，自己却看不到光，仍是愚痴无知的。

这其实就好比我们在生活中，有了知识学问就觉得很厉害，看不起、甚至藐视周围的人，这种时候，知识学问反而成为自己的障碍，即佛教说的“所知障”；甚至知识的“知”生病了，就是“痴”，知识也会成为愚痴、毛病，聪明反被聪明误。

这些人不知道的是，自大的人反而给人看小，所以点亮自己的心灯，让自己的自性断掉烦恼，彰显清净，这样于人于己都是好事。

点燃

再分享故事：小沙弥尼跟随师父在深山修行。小沙弥尼问师父：“如何才能使我心地光明、智慧开启？”师父只说：“点亮你的心灯──心中的烛光！”小沙弥尼似懂非懂。

不久，师父往生，沙弥尼慢慢长大，另外兴建一所道场，并且度化许多弟子。这个道场有个特色，就是在大殿的角落里，每日增加一盏灯，每点燃一盏灯，大殿就增加了一分光明。一直到她七十岁即将往生时，睁开眼看了满屋灯火，然后摇头说：“师父开示要我点亮心灯。我点亮了满室的灯火，然而这到底点亮了我内心几分光明呢？”她对自己喃喃自语。

但当她即将咽下最后一口气，又睁开眼看了看所有的烛光，终于微笑着对弟子说：“室外的光，就是内心的明啊！弟子啊！只要你们每一个人出去传灯，这个黑暗的世界就会变成光明的世界。大家要跟我一样，不可轻视每一盏小灯！”

我们与人相处，都是彼此的“贵人”和“助缘”，除了点燃自己的心灯，也点亮他人的心灯。不要轻忽任何一盏小灯或一支小蜡烛的光亮，因为凝聚千万的灯火烛光，可以造就无量光明世界。