好多年前，刚来爱丁堡的时候，第一次了解到爱丁堡每年8月都会举办为期一个月左右的艺术节。区别于普通的艺术节， 爱丁堡艺术节更偏向于展示边缘艺术，所以也被称为艺穗节。它的诞生有个非常有趣的传闻——1947年，首届爱丁堡艺术节拉开序幕，有8个表演团不请自来，他们自行设置演出场地，通过行动弘扬了艺术无边界、无体系的理念。因为太过别具一格，它们被称为“边缘艺术”。随着越来越多的边缘艺术家和团体加入，它们成就了现在赫赫有名的爱丁堡艺穗节。

看着人潮涌动的爱丁堡，我忍不住产生一个疑问。究竟什么算是主流艺术，什么算是边缘艺术？这两个种类以前以自由形态来区分。主流艺术注重传统，从它们身上我们仿佛可以看见一部精美的艺术史；另一批艺术家则秉持着艺术来源于生活的理念，自由地摸索表演方式，边缘艺术拥有独特的魅力，但因为偏离传统而受众面较小。几十年过去了，它们之间的分割线变得越发模糊——自由的呈现方式不再是区分它们的主要条件了。

或许，主流和边缘最大的区别仅仅在于欣赏它们的观众数量，所以主流不一定永远是主流，边缘也可以成为主流。艺术有很多不同的形态，也许有些表演非常前沿，但因为太过偏离大众审美而不被接受，随着时间推移逐渐消失。相反的，有些则开创了新的演绎模式，自成一派，慢慢地被大家所追捧，并入或是变成了主流。人们往往追求与众不同，而艺术的独特性又恰好体现了一个人特别的品味，所以所谓的主流艺术会被边缘艺术不断地鞭策着更新迭代，这个过程会一直持续下去。就像当初印象派画作被视为异类，但随着欣赏它的人越来越多，有些人会另辟蹊径，在新画派中寻找存在感，从而推进画作的演变。