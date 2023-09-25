你给别人的第一印象是什么？没有遇过我本人，却常听我节目的听众朋友或许会依据我在节目中的表现，对我的个性构建不同的想法。我因为做早班的关系，在节目上有朝气能量，也常扮演“损人”的调皮角色，所以很多人都认为我应该是很外向的人。殊不知我私底下其实蛮安静内向的，在朋友群中也享受担任聆听者的角色。

在现场活动的主持空档，我都会很安静，没有表情地坐在一个角落休息。一些听众向我反映，他们看到当时的我会吓一跳，感觉很凶不好亲近，本来想上前跟我交谈拍照都不敢，和他们原本预想的伟龙很不一样。渐渐地，同行和好朋友们就给我灌上“RBF”这个绰号，即resting bitch face的缩写，表示没有表情时脸很“臭”。我起初很排斥，但渐渐照镜子看到自己不笑时的面部表情，就欣然接受了。我也反复提醒自己，在公开活动工作时切记时刻保持微笑，避免不必要的误解。

被RBF困扰许久我的RBF困扰我很久。工作上会碰到新的合作伙伴、商家、同事，为了给出好的第一印象，我都尽量维持自己一贯在空中给人的阳光形象。但如果连私底下的时间也必须这么做，实在太累人了！无奈广播员也算是半个公众人物，有时在休闲时间，很自然地摆出的放松脸部表情也会被错误解读。