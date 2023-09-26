京剧有一出《三家店》，又叫《男起解》。这里说的三家店，是三家餐馆。

有一年和仰章去意大利旅游，在米兰住的酒店距离藏有《最后的晚餐》的圣玛丽亚感恩教堂仅一箭之遥。去的时候，因为是淡季，轻松预约到第二天上午第一批的参观时间。《最后的晚餐》解决不了一日三餐，幸运的是，旅店隔壁就有一家小店Fizz Bar，老板人很朴实，长得像某部意大利电影里的钟表匠，一看就是一家良店。主打的意大利三明治帕尼诺（panino）非常美味，面包夹上奶酪、火腿片、蔬菜，简简单单，趁热吃，可口极了，我这个不怎么喜欢三明治的人，居然乐此不疲，仰章也很喜欢这家的三明治和咖啡。我们逗留米兰三天，在Fizz Bar吃了三餐，还学着本地人喝了一杯Aperol Spritz。想到米兰，我就会想到达芬奇的《最后的晚餐》和在Fizz Bar的三餐。

开在宏茂桥5道组屋里的“上海人家”，由一对上海夫妇经营，这对夫妇也不是厨师出身，所以这里没有什么大菜，只有普普通通的几样上海家常菜和点心，譬如茭白炒肉丝、韭黄炒鸡蛋、上海醉鸡、清炒豆苗、椒盐排条，还有就是招牌生煎包、小馄饨、上海春卷、酒酿丸子、南瓜饼。别小瞧这些，你现在去上海，未必能吃到这么正宗的上海老滋味。这对夫妇凭自己的手艺和勤劳，把儿子培养成国立大学的毕业生，儿子也争气，原本学的专业不如意，就自学IT，找了一份不错的工作。老板夫妇说起儿子和孙女，滔滔不绝，充满自豪。疫情这几年，我把上海人家给忘了，一直没去。几个月前，友人约我和几位朋友去上海人家，“激活”了我的记忆，最近倒是又常去了。