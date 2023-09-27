点智慧：日日用而不知

“如果有人识得它，大事立即成办…”

星云大师说：分享故事：将军访道玄沙和尚（五代十国时期闽国著名禅师），将军问：“日日用而浑然不知，究竟是指什么？”和尚答：“将军，你就尽量吃吧！”将军边吃边问：“到底何为日日用而浑然不知？”和尚答：“就像你现在吃果子，就是日日用而浑然不知！人心日日用，但又何尝知道呢？”

故事寓意：人人本有的真心本性，它的别号叫做主人翁，又名本来人，或称佛性。这个主人翁与我们最为相亲相近，日常诸事，无时无刻不在运用。譬如肚子饿了，提醒我们吃饭；口渴了，提醒我们喝水；天气冷了，提醒我们多穿衣服；乃至夜里跑险路，它会暗示我们当心、注意，不要跌倒。

“心”如此的关心爱护我们，较之亲爱慈母，可说有过之而无不及。所谓“见色闻声，大用现前；穿衣吃饭，承渠恩力”，就是此意。

相状

真心的相状，不是长短方圆，更非青黄赤白。心无形无相，无声无臭，不可以相取；虽不可以相取，然而应物随缘时，无处不是，无时不有。古人说：“若要知道它像个什么，不长不短，非青非白；若要见它，开眼也是，闭眼也是，面面皆是。”

与真心面目相彷彿，常常扰乱着我们，稍不留意，即被它瞒骗的，就是妄心。经上说：“心是恶源，形为罪薮”，这个心就是指妄心。你看看我们在生活中，心逐境缘尘，贪染执着，即名众生心；而如果我们能做到，心对境不迷，清净解脱，是为真心，也叫佛心。

一念

然而，我们又要如何找到真心？大颠禅师（唐代禅宗祖师）开示说：“但除却一切妄想即是真心。”凡一念心起，当迴光返照，观察所起的是清净心、平等心、慈悲心、喜舍心等，这就是真心；所起的是颠倒心、执着心、嫉妒心、我慢心等，这就是妄心。

再进一步观察的话，我们能起合理合情的善念，都是真心的作用；而如果起的是不合理也不合情的恶念，都是妄心的作用。我们如能念念都是善，则何处不是真心所在；如果念念都是恶，那么真心就无法显现。

所谓“心治则身治，身治则一切皆治”，我们能将自己的心管理好，让自己心中有时间观念、做事原则、情绪管理以及大众的利益，心地才能够慈悲柔和，才是最高的管理。