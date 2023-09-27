一些爱吃日本料理的老饕，最近心情忐忑不安，是要继续吃，还是暂戒日本美食？日本福岛核电站开始排放核处理水，预计将在30年内持续排放，当局虽宣称福岛第一核电站周边水域的核辐射量低于可检测水平，但还是让人担忧。

我不是专家，不明白为何这辐射水得排放入海。没有其他办法处理掉吗？烧不掉？蒸发不了？射入外太空带上月球行不行？也许显得愚昧，但这些都是一般老百姓的问题。

辐射水，一滴也足以吓坏人。排放30年，听了都怕，我也担心，心想以后还去不去日本，吃不吃日本餐？当然，日本除了美食还有很多吸引人的文化历史流行时尚，但对为吃而活的馋嘴一族来说，怎么可能在日本避吃日本料理？于是一些日本餐馆的预订席位开始减少，有人决定更改旅游日本的计划，都说看看情况再决定。

但人是善忘的，几个星期过去，起初表现得担忧的一些朋友在新闻淡下之后已忘了有这么一回事。他们说，只要有关当局保证安全，还让各类日本食材进口，大概还吞得下口。就算海鲜吃不得，还能吃和牛。当然，这些都是第一世界问题，能一天三餐不愁已是幸福，还在意是来自哪里的海鲜或和牛？

比较乐观的（抑或悲观？）的都没对辐射水过于担忧，他们的看法是，地球上比这辐射水更毒的物质一大把，长久以来通过各种各样的管道释放，二氧排放、化学药物、手机和各种IT产品的辐射量，还有一大堆说不出名堂的毒素早已充斥大气，工业时代对地球和人类造成的伤害无法计算。很多毒害不会即刻见效，累积下来，最后才用各种疾病一次过给你来个终极一击，为此遗憾丢命的人恐怕不少。

其实人生最毒的未必是辐射水，日常中的各种微小毒素积少成多，可能更毒。经常与心术不正的人在一起，就容易被感染心灵上的辐射水。那些口气超大的炫富，那些自以为是总以高姿态对他人毫不尊重的指指点点和批评，那些说多过做的狐假虎威，以及那些认为自己什么都对没得商量的不屑态度，都是情绪困扰压力形成的主因。最近听一个从不说人闲话的同行说起新来的上司，居然将上司批评得一无是处体无完肤，可见毒素散播范围已广，忍无可忍，找到出气筒的时候，终于将闷气毒气倾巢排放。

确实，当你难以忍受一些生活或工作上的辐射毒素，却又得长期忍气吞声，对身心造成的损伤难以估计。相比之下，日本辐射水不过是小儿科，畸形海产或许要等下一代才会现身，到时再看着办。

但日本排放辐射水的后遗症无法衡量，像开启了潘朵拉盒子，一旦暴发回收不了。事实是，地球大海不分界限，现在是日本海，多几个月漂到南中国海，长时间下来，全球海洋必受污染，到时别说海产，任何产处的海盐也不宜食用，躲不过，是真正的辐水难收。