旅行的意义，也会随着年龄增长而改变。那种渴望收获越多目的地，如集邮心情般的旅行早过去了。

这个世界，它一直在变化中，你永远都看不完。战乱前后的叙利亚，就是两个国家吧。春天的京都和夏天的京都是两座有着不同脾气的城市。

这几年的旅行，更由一明显主题贯穿。我陆陆续续回到二三十岁年轻旅行过的地方去看一看，像是重温一本曾经影响过我的书，肯定有些当年所遗漏的细节，没能看出来的启示，早已经埋下的伏笔，安静地耐心地等待着我。

对我来说，这是旅行的意义。回到现场，那个北岛诗里出走了半生，归来还是少年的旅人，是否安在？一些旅行久了的人，他们的现世安稳总是在漂泊的状态里，永远生活在非日常中，多年来脱离现实社会种种束缚，越能永葆青春。我经常在路上遇见这样的人，身边也有几个这样的朋友，他们总也不老。

在那些计划重返的目的地里，一些地方，你难以忘记，一早就决定再来。很多地方确实一再去了，但有更多的，要到二十几年后才会再来，还有更多的，一生也只去那么一次。成长的经验告诉你，太轻易许下的承诺最难实现。

这座位于昆士兰州，世界上最大的沙岛，就是这样的地方。它一直保鲜在离别后的记忆里，是我觉得澳洲最美的地方。

更准确一点说，是那些岛上的淡水湖令我难忘，它们有着海洋剔透而纯粹的颜色。我还记得当时写的文章，是这样形容它的：我们像掉入矿泉水瓶子里的蚂蚁，一边张着口，一边游着泳。那是大学一年级的夏日旅行。

今年春天重逢，水还有点冷，不少人只愿意站在湖边惊叹，我是没热水就不洗澡的人，也要跳下去游泳，喝水，像那年的夏天，似乎还没过去。

但其实那么多年过去了，澳洲变成了澳大利亚，Fraser Island（弗雷泽岛）用了原住民使用的地名K’gari，因为环保的原因，我们也不能把车子开近湖边。

世界变得政治正确多了，更包容了，但似乎也更小心翼翼而无趣了。问题没有减少，反而越来越棘手。

而我，一身僵硬的皮囊还能忍受多少折腾（岛上路颠簸难行，只能使用四轮驱动车驾驶），原本应该再次复制年轻时的三天两夜，好好再见它，现在也只能选择一日游，我们所拥有的，能支配的时间更少了。