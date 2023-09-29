点智慧：不能侵犯别人的自由

“因缘果报不会饶人…”

星云大师说：分享故事：有人在快餐店里，看到一对父子在庆祝生日，桌上摆个小小的巧克力蛋糕，周围用心地插满了蜡烛。儿子双手合十，闭着眼睛对着蜡烛许愿。而坐在他对面的父亲，正拿着手机给儿子拍照。然而，这样温馨的场面，却被在快餐店里的一些人说是“寒酸”，之后，父子的照片还被放上网，一些网民开始评论，觉得这样给儿子过生日真是太寒酸：蛋糕小不说，生日宴怎么只让孩子吃汉堡包呢？

这样的言论持续在网络上引起讨论，有媒体找到那名父亲并和他做访问，原来，父亲是一名月入1600多元的劳工，平时都是省吃检用，在快餐店用餐都算是奢侈的，而他也是在儿子的殷切要求下，才决定在快餐店过生日，父亲说：“对于一些人来说，吃一顿饭30多元可能没有什么，但对我们来说，这笔钱其实是蛮多的。”记者为报道写下了这样的一个结尾：“衣着朴素的父亲，已经尽力把自己能力范围内最好的礼物送给孩子，其他人在不知就里的情况下，何必急于批判呢？”

底线

人类一大发明的网际网络，进而到社交媒体的盛行，人与人之间的沟通更为快速、方便，消息或者事件一经发表，很快地大家就会纷纷回应，各抒己见。的确，这是很可喜的现象，表示在社会里，思想、言论是自由的。但问题是，每个人所表达的意见都是正面的吗？都能对问题有所增益吗？都能随缘随喜，对大众有所利益吗？特别是，都能不侵犯别人的自由吗？

不仅网络空间如此，放眼看现在的一些所谓网红，说话毫无道德底线，比如流言惑众、随意批评、人身攻击等，尺度游走在法律边缘，可侵犯别人自由的情节严重，让一个原本美好的言论空间，变得扭曲颠倒，也让一个美好社会，出现许多污点。

随喜

佛法说“法音宣流”，能让好话传播开来，是功德无量的事，但是假如硬要让好话变质，曲解它的意思，把它变成坏话，对人构成严重伤害，那就罪大恶极了。所以，吾人举心动念、一言一行都应该要注意，对于好的意见，我们要能随喜、赞同，往好处想、往好处看、往好处说，才能与善美和流。当然，对于社会的黑暗面，一些不好的意见，也需要给予改正，我们大可以义正辞严地表达自己不阿的立场，拨乱反正也未尝不可。

中国古代有所谓“师爷”、“刀笔吏”的官职，现今的记者，尤其是主编，不也都如当初的师爷、刀笔吏吗？现在网络空间“人人能当记者”，不也是刀笔吏吗？可如果不能详实记录文字，一味地嫉妒、愤恨，为了逞一时之快，而表达出侵犯人的言词，好像唯恐天下不乱，恨不得把人家的善心美意全部推翻，那未来只有所谓“果报还自受”，成为自己前途的绊脚石。

因此，我们不要以为一句话、一篇文章，假以“自由”之名就能无忌于法律的制裁，事实上，因缘果报是不会饶人的！