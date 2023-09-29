看着先辈精心打造的教育后裔的理想祭祀空间，心中是使命必达的承诺。新书发布会不仅仅是纪念一本书的出版，也是这本书社会使命的开启。

上周六在林氏大宗祠九龙堂成功举办《林氏大宗祠九龙堂·祖德宗功》一书的发布会，兴奋与疲惫交织的后遗症持续几日。不是第一次参加新书发布会，也不是第一次出席会馆为自己举办的新书发布会，却是第一次全程参与组织会馆为自己举办的新书发布会。既要作为学者协助会馆策划活动，也要作为作者登台演讲致谢，更要作为老师安排好学生工作，在多种角色的切换中对于本地宗乡会馆有了新的认知。



在九龙堂举办新书发布会，对于成立于1928年的林氏大宗祠是近百年来的首次。他们熟悉机构的传统活动，例如，春祭、冬祭、中元节、中秋节等，有固定的做法和提供服务的商家，了解相关的预算和流程，主办新书发布会却是全新的尝试。尽管几个月前与几位理事成立临时的筹备委员会，得到林清荣会长的指导，很快发现中小型会馆的难处——他们只有一位全职秘书，没有预算聘请专业的活动主办公司，仰赖理事会员的义务奉献，主力军青年团员则是工作日须上班。

新书发布会的前一天上午带着学生到九龙堂上现场课，看到前堂里搭了讲台，多了几摞座椅，还不见观众席和音响设备的踪影，心中忐忑不安。课后发信息给筹委会成员查询状况，林潮阳司理匆匆赶来，亲自动手拖桌子搬椅子，赶紧与他一起布置，确认摆下百张座椅。租来的红色塑料椅满是灰尘，他用抹布一张张地擦洗，我则坐下来为献给贵宾的新书绑上红色蝴蝶结。看着雏形初现的发布会现场，因为还要准备演讲稿，只好先行告辞。下午文生理事发来短信，在青年团主席志福的带领下，一些团员请假前来帮忙，将演讲台、签到台等各处布置好，各机构朋友送来的花篮摆放在入口，看着他们发来的现场图片，已是整装待发跃跃欲试的模样。