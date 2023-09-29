啄木鸟：难为无斗米之炊

你或许以为我们家吃米量可惊人了，非也！既非指陶渊明的五斗米，也不是李白的斗酒诗百篇的“斗”，而是把“料”拆开来讲。

百物涨腾，国人普遍都有切身的体会，理家掌勺的家庭主妇头可大了，当钞票不是大把大把时，购物时是会很有感觉的，付钱时店家摊主还会推波助澜的说：“是的，样样东西都贵了！有哪一样东西不起价的?! ” 嗨！与其怨声载道，主妇只好在购物备餐这件事情上动心思，能怎么省就怎么省。

以往的晚餐桌上少不了有鸡有猪肉有虾，那是给家人多样化的选择，如今经济萧条物价猛涨，不能再如此丰富了，显得太挥霍无度啦！那天看到早报记者拍到的一张照片，显示客工的午餐是大量的米饭、牛奶、咖喱菜和咖喱汁，刚好让我可以派上用场，把它贴在厨房餐桌前的瓷砖墙上，像是对家人说“ 你看你看，人家这样都可以吃！”

于是节约行动的构想是：一餐中只要有鱼，就没有猪肉；有猪肉，就没有虾；无鱼无猪肉，就煮鸡肉；除了一盘蔬菜，外加任何一道：炒马铃薯、炒豆干、煎蛋、蒸蛋。天气热时，就多煮一锅紫菜肉碎汤、黑木耳蛋花汤、冬瓜鱼丸汤等等轮番上阵，配搭米饭，应该能填饱肚子。偶尔，日理万事的家庭主妇忙到累时，就会想煮一锅熟的饭或粥，加点瘦肉或鱼肉菜类香菇，简单方便；不然，炒面炒米粉炒饭加些肉丝虾仁煎蛋包菜红萝卜丝也是缤纷多彩的，蘸一点参峇辣椒酱就能吃得津津有味。

对于午餐在外用餐的上班族孩子们来说，问题不大，因为母亲知道他们的口味，何况家里煮的食材新鲜，弄热上锅，自然吃得津津有味。最难的是嘴巴刁又重口味的老头子，总觉得吃得不爽，太少料了。只好喊话说，都吃了几十年好料了，应该换清淡一点，免得肚腩越来越大，况且行情不好，就得节约一下，否则就会坐吃山空。

其实，除了无料之炊要考量，生活中还有方方面面都要用到钱，车费、手机费、水电费、理发费、日常的盥洗用品等等，不一而足，所以不能不精打细算。

由于走过物资匮乏的年代，如今成了立国一代的人，生活上要由奢入俭应该不是太难的事，因为深知集腋成裘的道理，端看你是否要做个省油的灯，暂且挨过目前这段不太容易的日子。