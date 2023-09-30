点智慧：月亮是公平的

“我们如今的月亮，也是当年佛陀看过的月亮…”

星云大师说：有关月亮的典故很多，看到月亮就让人“发思古之幽情”。可以说，中华文化与月亮的关系很密切，以月亮来形容中华文化的内容很多。过去说“月里嫦娥”、“嫦娥奔月”，现在经由科学证实，月亮并不是嫦娥住的地方。不过没有关系，在一个文化当中，这种想像的意境是很美的，给人的感受是很深的，能让人们感觉到月亮就在自己的心上。

月亮是公平的，它的光芒没有分别地照耀着每个人，就如同人的佛心是平等的。不过，佛心虽是平等的，在平等当中也还是有许多的差别，例如有贫富贵贱、有发心不发心、有修行不修行的差异。所以，我们要体谅过着艰熬日子的苦人家，只要我们发慈悲心，就会和月亮一样，人格就有光明，就能圆满。当我们看到月亮时，要能自我检讨：所谓“我心如月”，我的心有像月亮光明吗？我的心有像月亮圆满吗？我的心有像月亮清净吗？月亮是值得我们思考、学习的，这也才是过中秋的意义。

光明

分享故事：年轻人请示佛陀，如何区别人的好坏、善恶？佛陀指着月亮说，一个人的心地光明皎洁如月亮的时候，他就是好人。年轻人点头，接着又请示佛陀，那坏人又是如何辨别？如何知道他是否心思不正呢？

这时飘来一朵乌云，佛陀就说：“就好像这朵乌云遮住月亮。当你看这个人，眼神飘忽不定，言行举止不一，人前一套、背后一套，这个人就是心术不正，就像乌云遮蔽了月亮，贪嗔痴遮蔽了心中的光明智慧，此种人就不可以深交。”

我们如今的月亮，也是当年佛陀看过的月亮，从古至今，从今而后，大家看着的也是这轮月亮。月亮其实是太阳光的反射，其阴晴圆缺是表象的幻化，但本体始终不变，如同世间变化无常，但我们的本来面目、真如佛性是不会变的。

心月

中秋佳节在我们的人生岁月里是重要的节日，在中华文化里，借由月亮的皎洁光明、诗情画意，三五知己聚集赏月，一个月饼、一杯清茶，谈天、谈掌故，确实是人生之一乐也。大家看着明月，共赏的其实是心月，我们的心月，就应该时时心月、秒秒心月都是圆的，这是真如的本性。这片的心月是寂静清澄，无挂碍、无染着的。

所谓“月亮弯弯照九州，几家欢喜几家愁”、“古人不见今时月，今月曾经照古人”，古今所有人等都能看到月亮，月亮时而圆、时而半圆、时而弯曲，总会引起人们生起另一种想法。就像是在月光普照之中，在月亮的光环之下，还是有多少人欢喜，也有多少人忧愁。

所以，中秋佳节的这一天，我们应该思维：黑暗的时候需要有光明来照亮，人有了无明烦恼需要用智慧去化导，月亮的光明皎洁，引领我们走出黑暗、走出烦恼。