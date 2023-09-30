每个人都有自己抒解心灵的秘密花园，躲在里面逃避现实，自得其乐。小说、电影、唐诗都是让我荒废学业，沉迷其中，乐不思蜀的秘密花园。中学阶段天天租看各类小说挑灯夜读，白天逃学躲在电影院里一部接一部的观看古今中外的故事，脑海里游走幻想真实之间，透过创意无限的剧情，舒缓心中的困惑和迷惘。唐诗三百首虽未能背诵如流，却似懂非懂的沉醉于其中，李白的诗最能引起我的共鸣，后来文化高人朋友更赐教于我，建议尝试以潮州话朗颂唐诗，果然另有一番风味。

《长安三万里》是以动漫电影述说唐诗和诗人的故事，其中更以李白和他好友高适的相交，串连当时政局和文化的事件，画功特技效果均属高端水准，令人拍岸叫绝，部分虚构情节增添戏剧效果，极具创意和娱乐性，却无损主要历史事件的真实性。唐诗加上李白再加上通过电影展示，全是我心仪流连忘返的秘密花园。那一天联同两位年近80的多年朋友，进入电影院，穿越时空近距离接触李白杜甫王维高适等诗人，三小时诗的旅程，重温儿时学习唐诗的苦与乐，惬意万分。

60年代香港小学华文教科书，必须背默唐诗三百首，学生被迫强记，内容一知半解，长大后才逐渐懂得欣赏回味诗的一字一句，对诗人的才情敬佩五体投地。其中李白的洒脱性格，超然的才华最为人所欣赏，电影以他为男一号，带出当时乱世之下，诗人借诗抒发不满朝政，有感而发的作品特别精彩极具穿透力，片中道出李白原来是汉胡混血儿，生性潇洒豪迈，相识满天下，好客热情，挥霍无度，结果一贫如洗，后来更因政治站错边，惹上大祸。