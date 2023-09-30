李天葆：莫忘月华忆事

阳台栏杆，灯火通明，洋灰地里花影晃动，楼下亦有提灯人们，一路火光如浮动明珠，黑夜中光艳得异样……时间过去了，不时偶忆片段，对照世事，怅惘不已。

店铺外挂起老式灯笼，五彩玻璃纸扎起的金鱼蝴蝶兔子，在半天高的顶端焕发华彩——几疑是回到旧时光，虽然明知道不可能。而且记忆里的中秋灯笼，分明是更精致更美丽：一盏是金龙，游龙身躯以长杖撑起，可插在阳台门首，蜡烛点起，灯影明煌，光影辉映下，金粉须鳞，当年的我，看得都痴了；阳台栏杆，灯火通明，洋灰地里花影晃动，楼下亦有提灯人们，一路火光如浮动明珠，黑夜中光艳得异样……时间过去了，不时偶忆片段，对照世事，怅惘不已。



听老人言，旧日街上有太阳公庙，内有供奉太阴娘娘，信众顺便也上香礼拜——近中秋，庙有扶乩童身，择日附身，可邀一般善男信女牵手闭目，随之神游天外，逛到蓬莱仙境去。曾有一少年，久久未醒，要施法贴符，才魂归肉身。问其去处，说是云雾缭绕，仙花灿烂，飞檐宫殿，笙乐不断。直说不回来就好了，在场的人都笑起来：都去了神仙的住处，下一次游月宫好了，效仿唐明皇。家里阿姨说，她小时候兴中秋办月光会，祭拜月华——拜月华，这旧时词语，久未听人用了。读旧书文言，不知其实所谓旧文言，都活在老方言里，然后时代更迭，悄悄地死了。

像唐明皇游月宫不过摘自月唐演义，大概读的人也少了。老绣像印本封面，碧蓝天色，皇帝华盖御车，旁边云朵流动，抬头看，一轮明月里宫殿梯阶，似乎近在眼前。而我从来对于皇帝事迹不感兴趣，什么天命所在，躺睡在榻上，转眼变作一条金龙。只有嫦娥奔月，我因为一个婉妙古装仙女，而眷顾其人其事，迷恋至今——有时不过是一个茶盏的绘图，祥云围绕的广寒宫，仙子飞天飘带，举袖低眉……也就端详个许久。譬如吴光宇画的嫦娥，羽裳坎肩，手抱玉兔，俯瞰红尘。一小张明信片，也惦记到现在。