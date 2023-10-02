赵琬仪：修修补补的故事

职人看到帆布包的破洞、裂痕，联想到的是包包与它的主人的相伴时光，主人没有丢弃特别送来修补，背后是不言而喻的情感羁绊。

百年京都老店一泽信三郎帆布包被誉为京都的LV（路易威登）包，讲的是这个品牌引以为豪的传承、手工艺。疫情三年，这家百年老店经历了外地游客绝迹，开设双语网站，精心经营社媒，却始终坚持全世界只此一家别无分店，想拥有京都匠人精心打造的帆布袋，只能在一个地方获得。



记忆中位于京都东山区的一泽信三郎帆布包专店，有好长一段时间店员待客十分冷漠，也许游客太多令不通外语的店员鸡同鸭讲应对疲累，也许外地游客土豪的扫购姿态令崇尚含蓄内敛的京都人侧目。疫情期间，看到一泽信三郎开始经营社媒，日英双语齐发，看来店家已经意识到外地旅客的经济贡献，懂得隔空发力保持热度。

今年2月去京都，我把拉链爆胎，背带残旧的小背包拿到一泽信三郎帆布包专店修补。疫后再见，店员似乎比从前亲切，细心讲解修补老背包所需的时间和费用，填妥订单，约好三个月后再回去取。5月重返，如期拿到修补完好的小背包，整个背包里里外外像做了保养美容。这款紫色背包原来绝版，这回看到另一个崭新的挂在店内，新旧对照，用了十多年的小背包撑过日晒雨淋，岁月打磨，自有独一无二的温润光泽。