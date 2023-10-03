“为自己开心光，行佛之所行…”

星云大师说：分享故事：寺院请到老和尚主持佛像开光典礼。老和尚抵达寺院后，知客师对老和尚说：“寺里已准备好寮房，我带您过去。”老和尚却说：“不，我是来替佛像开光的，佛要跟我为伴，我也要和佛为伴。我就睡在佛像边上好了！”知客师无可奈何，只得任由老和尚去“与佛为伴”。

隔天，寺院云集了成千成百参加开光典礼的信众，只见老和尚将佛像身上的璎珞、宝珠一件件拆下来送给信徒。寺院的住持不以为然地说：“老法师！我们请你来为佛像开光，你怎把佛像身上的宝珠、璎珞拆下来送人呢？”

老和尚神态自若地说：“我这不就是在为佛像开光吗？开光，就是让佛光普照。把佛像身上的所有东西分一点给信徒，不就皆大欢喜吗？当初佛陀割肉喂鹰，更毫不犹豫地舍身饲虎，我把佛像的璎珞、宝珠送给信徒，又有什么不可以？”

老和尚将佛的慈悲广被众生，将佛的光明普照众生，把佛心佛德散播给世间有情，行佛之所行，才称得上为佛像开光！

尘垢

华人社会，信徒家中若要安奉佛像，都会请法师来为佛像开光。其实佛教并不存在开光一事。现在很多寺院、或者一些风水师将开光变成一种图利的方式，这些都是违背佛法的宗旨，佛教神像供奉就可以了。

佛教认为，我们众生从无始以来，就受到无明尘垢的污染，而不能彻见诸法的真理，所以需要开发我们内具的智慧。如果众生没有智慧，对诸法妄起分别，就如眼睛有病，见到空花，还执为实有，所以需要除去眼病，发掘原有的般若智慧。所以，所谓的开光，是要众生藉由佛像来开自己的心眼，开自己内在般若智慧。

三开

开发我们的心眼，让我们能慢慢照见心中拥有的无限宝藏，例如：欢喜、智慧、发心、信仰等，能不断的被开发出来，进而与我们内在的“佛光”相辉映。甚至时至今日，也不只为自己开光，普世都需要开光，例如：

一、开人我因缘之光：社会上，人我相处若能立场互调，视人如己，彼此互相道交，就能化解鸿沟，同体共生；就像是在室内点亮了一盏灯光后，又再点亮另一盏灯，光和光之间，并不会互相排斥，反而更加明亮。

二、开万物共生之光：宇宙世间，所有一切有情生命，乃至大地山河，都有一个共同的生命，彼此相互依存，若能开启“万物共生”之光，大家相互尊重、包容，世间将是何等美好！

三、开众生本性之光：众生本是一体，只因个人的私欲而有斗争、分裂。若人人能开启“众生本性”之光，从小我中再扩大，与一切众生结合在一起，人人有情有义，世间也就太平了。