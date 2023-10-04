“时时念无常…”

星云大师说：分享信息：《好了歌》出自古典名著《红楼梦》中人物跛足道人所作的七言古诗，诗这么写道：“世人都晓神仙好，惟有功名忘不了；古今将相在何方？荒冢一堆草没了；世人都晓神仙好，只有金银忘不了；终朝只恨聚无多，及到多时眼闭了；世人都晓神仙好，只有娇妻忘不了；君生日日说恩情，君死又随人去了；世人都晓神仙好，只有儿孙忘不了！痴心父母古来多，孝顺儿孙谁见了？”作者曹雪芹借这首诗，说尽了世间悲欢离合、世事无常，可以说是涵盖了世人都遇到的结局。

很多圣贤，都提倡“知足知止”的做法，比如庄子就是一个清心寡欲的人，曾告诫人们：“知足者，不以利自累也。”只有做到知足常乐，人才能减少被欲望支配的束缚。

降低

我们的生活要调适有度，才能把欲望降到最低，如何调适？五点参考：

一、饮食不逾量须适当：饮食适量能提供人体所需的营养、补充消耗的能量，但是饮食逾量对身体却是负担，可能导致肥胖及心血管疾病的发生，影响生活作息及工作态度。我们饮食要知节量，才能常保身体轻安、愉悦。

二、脾气不乱发应平和：有的人遇到不欢喜的事，不是埋怨责怪，就是大发雷霆；其实发脾气不但于事无补，更可能坏了好事。好发脾气，人家不愿意接近你，你便失去人缘；发了脾气，惹得自己心绪不稳，问题则无从客观解决，所以脾气要慢半拍，不要乱发脾气。

三、操劳不过度会健康：一个人即使工作再忙，也要做适度的身心调节。有的人做事埋头苦干，连吃饭时间也没有，日子久了，身体便因无法负荷而百病丛生。其实，事情有轻重缓急，只要规划得宜，则能悠游于工作中，效率不减反增，但健康一但失去，想好好做事，则心有余而力不足。

四、紧张不畏惧用定力：每个人都有紧张的经验，比方第一次上台面对大众、第一次尝试新工作，紧张是难免的，但是有的人却因为过度紧张而造成恐惧，心慌意乱忙乱了手脚，使得目标无法达成。为了克服紧张恐惧，唯有运用定力才能稳住情绪，心情落差减少，则临事不乱。

五、思虑不散乱能善思：军队没有纪律，则国家安全堪虞；团体没有纲纪，则失去团队精神；人如果思绪纷飞，做事就纰漏百出。佛陀说：“制心一处，无事不办”，养成思虑不散乱的习惯，思考要缜密，做事自然条理分明。

均衡

人类为了生存，会有求知、求新、求好、求美的欲念，没有欲念等同活死人，终日无所事事、糊里糊涂。但欲念不能放纵；我们的心，要能时时念无常，自然就会知足常乐，如此，环境再这么变化，也就没有任何事情能动摇我们的心志。我们时时将理念看得开、想得透，世间就没有什么困难的事情，举凡年轻人逞一时之快，飙车追逐，与生命安全开玩笑；有人为了贪图便宜，不择手段，终致名誉扫地，这些都是可以避免的。我们为使身心均衡发展，应适时、适度的调整自己，以因应环境的改变。