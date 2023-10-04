他那时在本地数一数二的房地产发展商司职项目经理，近距离看着房价节节上升，发展商盆满钵满。按道理，他确实有近水楼台先得月的优势，早该给自己买套房子，可是一想到即使给他员工优惠价老板仍是一本万利，心理上就不平衡，想买套房子的心思就一再拖延。

本地房价经过了一段为期近十年的飙涨，一轮突如其来的降温措施，旋即又来亚洲金融风暴，房价迅雷不及掩耳地大幅度滑落。房地产界哀声遍野，他倒是喜滋滋地摩拳擦掌，时机到了。找到一家濒临破产的小发展商被银行卡住的小项目，他抄底买到一套，说是皇天不负苦心人。

入伙快一年，房价持续下行，贷款利率则节节上升，他以为捡便宜买到的房子，市场价却再掉一成五，他心理又不平衡了。眼下保修期马上就结束，该付给发展商购房尾数了。他琢磨着想让发展商不单收不了尾数，还要给他金钱上的补偿。从事房地产工作半辈子，发展商应付买家的窍门他是了如指掌的：新房子一般的瑕疵，发展商只需指示承包商，大都会予以修妥，到不了赔钱补偿的程度；除非能找到无从修整，须整体更新，且价格昂贵的部分，发展商才会甘心赔钱补偿，免除后患。

他细心地把房子里里外外探索了好几遍，终于找到理想的切入点，就是几乎铺满室内地面的实木板条。实木价高，做工贵，材质表里讲究，工序繁复耗时。然而，那房子里的实木板条，不论是材料铺工，都确实无可弃嫌。想着想着，越想越偏，眼睛不期然与木板的眼睛对视：有了！

实木板条上的眼睛叫节疤，也叫节子，方言叫“柴目”。那原来是树干上长出枝桠的源点，是树木自然生长的一部分。树干加工处理后，节疤形似眼睛，保留在板材面。节疤分活节与死节，前者与周围木材组织有机地连接，质地坚硬，构造正常；后者与周围木材组织全部或大部分脱连，或因腐朽而变得松软，会影响木材结构与美观。板材上含一定数量的活节可以接受，多则须淘汰；高规格的板材则完全不允许含死节。

他向发展商申诉，说房子地面实木板条上的节疤数量一直在增加，已经到了无法接受的程度，要更换一批，否则就须赔钱补偿。发展商把难题推给建筑师。年轻的建筑师应约现场勘察，人眼对木眼，说：都是活节。

他喜出望外，结结巴巴地说：那节疤果真都是活的，难怪数目会不断增加；发展商是不是予以更换或赔钱？建筑师说：正常自然活节，永生留下多少就多少，不会多也不会少。至于如你所说的节疤不断在增加，那是原树复活重生才会有的现象。家中有如此宝物，你还在乎更换补偿啊？