潮流子：从抖音、小红书看到中国式美好

随着抖音和小红书这两款应用在越来越多国家上架，除了丰富的内容吸引许多年轻用户，让我惊讶的是，这两个产品颇有成效地以年轻人喜欢的方式，展现了中国美好的一面。

“反向越狱”看中国视频

新马近年都出现年轻人反向越狱现象。“翻墙”和“越狱”是中国互联网日常用语。“翻墙”是指以虚拟专用网（VPN）绕过中国国家防火墙（Great Firewall）限制，自由访问墙外网站。“越狱”是指绕开应用商店，下载在该国未经许可上架的应用产品。这两个概念对于中国年轻人再熟悉不过，日常依赖“翻墙”和“越狱”访问YouTube、X（Twitter）等“墙外产品”。但今年我多次察觉，身边新加坡和马来西亚的朋友开始“反向越狱”，下载未在新马上架之中国产品。

年初和媒体好友聚会，朋友的太太分享她最近喜欢的搞笑博主，我惊觉她使用的不是TikTok而是抖音（后者未在新加坡上架），她随即教在场者如何“反向越狱”，包括如何申请支付宝账号，再将应用商店切换至中国大陆绑定支付宝等。为什么是短视频出圈？另一个主要原因是中国长视频被政策打压，综艺和影视的上游厂家优爱腾（优酷、爱奇艺、腾讯视频）目前一蹶不振。

因本人工作性质，每年都要做多次Z世代、00后人群偏好调研，养成了职业病，平时也喜欢关注年轻人状态和偏好。近期在马来西亚筹备新项目，见了不少老友，朋友侄儿的口头禅竟然是：“家人们，谁懂啊？”（抖音流行语，意指：“朋友们，谁知道我的苦啊”）忍不住问他哪里学到这些网络用语，才察觉马来西亚华人00后很多都越狱下载抖音。

抖音里面的内容丰富是肯定的，就像奥运会为什么中国能拿下特别多的金牌，因为人口基数大呀。新加坡众多孩子里才出一个约瑟林，中国孩子人数更多，多出几个约瑟林很正常。所以搞笑博主特别搞笑，舞蹈博主跳得特别好……水平拔尖的数量还特别多。

民主自由vs民生幸福感

曾经和新加坡的媒体前辈聊到“战狼外交”，她很担心本地年轻世代对中国的印象停留在“战狼外交”，影响日后新中交流的民间基础。现在看来，抖音和小红书起到了积极作用。这引起我的反思，身为文艺工作者，审查是创作的天敌，自然是民主自由的坚定拥护者，并相信人类终将抵达。长期以来，我们惯性接受美国的论述，但抖音、小红书大受年轻人欢迎，让我重新思考人们追求的是民主自由吗？不是。

人们追求向往的一直是美好，“我想像这样生活”，美好是主观且可比较的。民主、自由只是美好生活的其中两大元素，且是美国对于美好生活的主要论述。年轻人却通过抖音、小红书看到中国对美好的论述：好吃、好看、好玩、好笑——民生与幸福感。相反的，种族歧视、抢劫、枪支、毒品成了美国的软肋，让年轻世代不羡慕、不憧憬，它不美好，导致美式论述不再像过去那么闪耀了。

最近好友常分享给我抖音“深夜放毒”系列，半夜看宵夜视频解馋，朋友说下次去中国旅游，要把收藏的食物全部吃一遍，这是他在视频上看到的美好。中国的旅游局、文化部、外交部策划的官方活动通常起不到这种传播效果，因为它一本正经，无聊乏味，而真正的高手总是来自民间。