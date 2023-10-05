“以道德的衣服庄严自己…”

星云大师说：分享慧传法师文章：世界著名渡假胜地夏威夷第二大岛茂宜岛，因天干物燥提供野火蔓延的燃料，加上破坏力十足的强风助长，火焰烧向人口密集的地区，让度假天堂变成人间炼狱。

然而，就在大家为极端气候带来的灾难感到痛心之际，竟有些人缺少同情心、同理心，做出不得体的事情。灾难发生后，夏威夷州政府请求当地游客尽速撤离，也呼吁旅客暂时不要前往，但有名媛却带着家人去那里开心戏水，引发众怒；尤其仓皇逃生的居民，重回被烧成灰烬的家园，却看到游客开心地游泳、浮潜、冲浪，不理会这个海域刚刚烧死、淹死许多人，其中有些人是他们的至亲好友，真是情何以堪！还有房地产开发商，竟在此节骨眼关头，联络灾民洽谈土地买卖之事，全然不顾灾民仍沉浸在恐慌哀伤的情绪中，冷血程度令人惊愕。

但也不是人人都是如此，有些社会名人在社媒表示哀悼，同时呼吁此时不要前往茂宜岛旅游，也帮忙宣传捐款窗口，共度难关。尤其主演《水行侠》的好莱坞男星杰森摩莫亚，因为老家位于夏威夷，多了一份血浓于水的感情，更是在大力疾呼 : “夏威夷需要时间来癒合、哀悼和恢复，这意味着岛上的游客能够越少越好，不要占用已经相当有限的资源。”他的恳求就是希望让饭店腾出更多的房间让灾民入住，让救难人员尽快将物资送到灾民手上，不要因为旅游人潮，影响了救灾速度，他的高尚行为，不就是三好（存好心，说好话，做好事）的典范吗？一个灾难的产生，我们看到两种人心的呈现，有人慈悲、有人落井下石，有人热心、有人冷漠无情。

主宰

佛经比喻我们的身体就像一个村庄，里面住了“眼耳鼻舌身心”六个人，心是主人，心好，则领导眼耳鼻舌身广行善事；心坏，五根也会随之为恶。所以，心就是人的主宰。社会上有一些人，人心如铁石，因为他们没有信仰，没有慈悲，只有执着，心如铁石坚硬，不受感动；当然还有一些人，人心如冰雪一点热诚、热气都没有，如冰天雪地般寒冷的心肠，这样对人对事，肯定感受不到任何暖意。这两种人，还不能说是心坏，最坏的，当属人心如蛇蝎，但看历史上，谋害忠良、夺人田财之事，可谓历朝有之；今之社会，谋害亲友，为了利益不择手段，这样的事时有所闻，如此坏心，比蛇蝎还恶毒。

修心

正因为人心有好坏善恶之分，所以我们要懂得“修心”，使其去恶为善，去坏就好，则心之善良，心之美好，自然好心有好报。佛教认为，我们的肉身终究会腐朽，身体所做的种种行为，即能影响吾人来生上天堂或下地狱，由此可知修身的重要。不过，修身固然重要，修心更重要，外在的衣食住行易解决，内在的衣食住行却不易齐全。

那精神的衣食住行要如何满足呢？要以道德的衣服庄严自己，做到一、以愿力养心、二、以禅定养心、三、以慈悲养心，和四、以空无养心。修心就是要从内心变化气质、净化自己的思想、身心，长养自己的道德观念、做人正派。

古往今来的许多圣贤，只要一句好话，他都能永记心田，而且转化为能量，让国家社会都能受到他的庇护、提携。比较古人，我们如果让自己堕落，岂不是浪费了这个人身吗？