点智慧：什么叫修行？

“依正念而活，不会在乎饮食好坏…”

星云大师说：分享故事：赵州从谂禅师从20岁起，约有40年跟随南泉普愿禅师参学。到了57岁赵州禅师才开始云游四方，到处参访达20年。80岁时，他到赵州观音院担任住持，享年120岁，世人称之为“赵州古佛”。虽然南泉普愿的禅风闻名遐迩，但他的弟子赵州却青出于蓝而胜于蓝，成就超过南泉普愿。

就有学僧问赵州禅师：“听说您是南泉普愿禅师的真传弟子，请问他传了什么禅法给您？”赵州禅师答：“镇州（唐朝时设置的州，在今河北省）大萝卜。”

又有一次，另一位学僧请示赵州：“有修行的人像什么样子呢？”赵州说：“我正在认真的修行。”学僧好奇地再问：“老师不是已经证悟了吗？为什么还要修行呢？”赵州莞尔一笑，答说：“佛陀成道后，还是要托钵乞食，我当然也要穿衣吃饭。”

学僧不解又问：“这是日常琐碎事，我要知道的是，什么叫修行？”赵州禅师怒喝：“那你以为我每天都在做什么？”

不贪

禅，不一定非要改变外面的环境，镇州盛产大萝卜，就让它镇州盛产大萝卜；禅，要紧的是改变内在的自己，既然要改变自己，你何必管他传法不传法。正如穿衣吃饭就是赵州禅师的修行，假如我们认为这是琐碎的事，我们就失去平常心，失去平常心的人，怎么知道赵州每天在做什么呢？

还有人问：出家人吃不吃饭？出家人又不是神仙，怎能不吃饭呢？不过出家人吃饭跟一般人吃饭不一样，所以佛经里形容出家人吃饭“如蜂採花，但取其味，不损色香”，譬如蜜蜂採蜜，并不会贪着花的香味，不分别花的颜色。

处事

出家人虽然和一般人一样，都需要睡眠，但是他睡的时候不会贪睡，吃饭的时候也不会贪着饮食的好坏，只是把饮食当作吃药一样，所以佛门的斋堂有所谓《食存五观》：“正事良药，为疗形枯”，是藉由饮食，疗治饥饿的疾病；“为成道业，应受此食”，为了成就道业，不得已才吃的。这个道理，也可以用在一般的修行人身上，依正念而活，不会在饮食好坏，睡眠长短上面去贪着、计较。

真正的修行，要从生活的做人处事做起，修行不是仪式，而是从身心行仪里流露出来的道德、涵养，这才是真修行，所以离开生活，离开人间，别无修行可言。