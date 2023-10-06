汪来昇：千禧世代，到底是哪一代？

以往的阅读都是比较任性的，对于喜欢和不喜欢有很强烈的偏执，尤其是文学作品，及文学与文化批评的硬核书——装一装“文青”，也是得下工夫的。但自创业来，看文学书稿成了“工作”，不再是附庸风雅的，反而令我有点敬而远之；每天的阅读几乎都改成与创业、企业管理和时事的阅读。

近日走进书店瞥见Vivek Iyyani（维沃克·依亚尼，简称“维”）的“Marketing to Millennials: How to get the Digital Natives Lining Up to Do Business with You”（向千禧世代营销：如何向数码化一代排队与你做生意），这就立即吸引了我，毕竟新文潮与海风书屋的主要读者和客户，主要为“千禧一代”（Millennials）。

维开章时便梳理了世代的划分，并且强调自己比较 “不主流”：（1）1946-1964为二战婴儿潮；（2）1965-1979为X世代；（3）1980-1995为千禧世代；（4）1996-2010为Z世代。维并没有很清楚地解释划分的理由，但却比较明显地指出他所划分的不同世代特征——该焦点虽落于“千禧世代”，但却不能不知前后两个世代的进程与特征，毕竟没有人／世代是一座孤岛。