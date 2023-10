汪来昇：千禧世代，到底是哪一代？

以往的阅读都是比较任性的,对于喜欢和不喜欢有很强烈的偏执,尤其是文学作品,及文学与文化批评的硬核书——装一装“文青”,也是得下工夫的。但自创业来,看文学书稿成了“工作”,不再是附庸风雅的,反而令我有点敬而远之;每天的阅读几乎都改成与创业、企业管理和时事的阅读。

近日走进书店瞥见Vivek Iyyani(维沃克·依亚尼,简称“维”)的“Marketing to Millennials: How to get the Digital Natives Lining Up to Do Business with You”(向千禧世代营销:如何向数码化一代排队与你做生意),这就立即吸引了我,毕竟新文潮与海风书屋的主要读者和客户,主要为“千禧一代”(Millennials)。

维开章时便梳理了世代的划分,并且强调自己比较 “不主流”:(1)1946-1964为二战婴儿潮;(2)1965-1979为X世代;(3)1980-1995为千禧世代;(4)1996-2010为Z世代。维并没有很清楚地解释划分的理由,但却比较明显地指出他所划分的不同世代特征——该焦点虽落于“千禧世代”,但却不能不知前后两个世代的进程与特征,毕竟没有人/世代是一座孤岛。