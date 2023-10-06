欣逢早报百岁寿辰，我接到了一份纸质报章。久违了，油墨馨香！对我们这一代人而言，儿时六毛钱一份的华文报是唯一认识世界的窗口，也是和世界接轨的桥梁。

我感觉文字神奇是从看报开始的。小学一年级的某一天，我在包豆芽的报纸上认出了汉字！自那刻起，报纸便不是纸，而是一个信息世界。我发出了第一声惊叹！那种喜悦是非笔墨所能喻的。这张包豆芽的报纸犹如盲女海伦凯勒手上触摸到的水，为我打开了一个奇妙的世界。

在物质和精神粮食都贫瘠的年岁里，读报是许多村民的每日活动。早上七点半左右，“碰”的一声，卷成圆筒状的星洲日报飞到了。这是马不停蹄的送报人从远远的小泥路扔到家门口的。我打开木屋门栓，钻出来捡报纸，先睹为快。家里人口众多，一份报纸从早到晚地在不同人的手中打开、关上、铺平。每一个看报的人都得避免报纸折皱、撕破。那时，我们一到家就会找报纸。如果在桌上看不到报纸，就老大不高兴地问：“报纸呢？谁拿走了？” 想想，真是太神奇了。

对我来说，家里最神奇的读报人莫过于两人。一是在安溪乡下的私塾只读过三个月，却无字不晓的阿爸；二是只上到小学四年级便外出打工养家，读报却不太费力的长姐。仅读了三个月、四年小学，竟都能读报？汉字的神奇力量震撼了我。

南洋日报发刊于1923年，星洲日报则发刊于1929年，1983年合并为联合早报。七八十年代，红毛丹格村这边看的多是星洲日报，追的是梁羽生《白发魔女传》。中学时，我初试啼声的一首小诗也发表在星洲日报副刊上。看到自己抄录整齐的原子笔字变成了铅字，感觉神奇极了！我小心翼翼地剪下来，贴在白纸上。然后，我在淡淡的油墨香中，逐字逐字地，反复读着。从此，我家的报纸便经常出现“洞口”。即使兄姐不断警告，我还是怀着敝帚自珍的心情第一时间剪下自己的文字，并渐渐养成剪报的习惯。远赴台北后不久，来自马来西亚小村的同学拿出她珍藏多年的一份剪报：纸黄了，油墨香褪去，但印刷字体仍然清晰。那时，看着署着自己笔名的剪报时，我又震撼于文字的神奇，这次，是报纸传播知识的力量。

1980年以后，我们陆续离开了乡村；而后，小岛进入早报时代。组屋区送报显然容易多了，也早一些。五点半，散发着油墨香的报纸便俯卧门口。家人的剪报习惯也一直保持着，直到三年前改读电子报为止。

慧玲社长说这是一个油墨味道将尽的年代。不管怎么样，百年油墨，早已铸在几代人的集体记忆里。这绝对是神奇的。百年如新，致敬！