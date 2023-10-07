点智慧：人人有个灵山塔

“本具的佛性，亘古今而不变…”

星云大师说：分享故事：有一天，自己的心教训了身体一顿，心对身体说：“每天从早上起，我这颗心就帮你穿衣服，教你吃饭、走路，你的进退坐卧，哪样不是我在帮忙？现在，你这个身体要修行求道，你一会儿到这个寺庙朝拜，一会儿又到那个寺庙顶礼，每天拖着躯壳东奔西跑，四处问道，真是缘木求鱼，你怎不向我这颗心问道呢？”

心又说：“你这个身体，难道没有听说四句偈吗？所谓‘佛在灵山莫远求，灵山只在汝心头；人人有个灵山塔，好向灵山塔下修’，放着我这个现成的灵山不求，却向身外觅佛。身体，你也太糊涂了！”

六心

平日如何修行呢？六点参考：

一、舍心广结善缘：舍，才能包容他人。世界所以动乱不息，就是因为世人都不能“舍”，拼命向外追求有形有相的物质，忽略心内的世界更为辽阔。如果能尊重他人，以舍心结缘，就能有个圆融和谐的世界。

二、慈心福利人群：心如盗贼，经常窃取我们的功德法财，使吾人身陷执迷。假如驯服心中的盗贼，从消极的不攀缘，做到用慈心来造福人群福利社会，就可以做心的主人，长养无上功德。

三、信心开发潜能：宇宙万物都有它的性能，好的性能持久耐用，不好者容易耗损。人人本具的佛性，亘古今而不变，历万劫而弥新，这个本性潜能是内发，而不是外求。吾人用信心建立正确的价值观，开发自我的正见、诚信、良善，这才是真正无价宝。

四、净心远离贪欲：现代物质日益丰盛，精神生活却江河日下，毒品、暴力、娼盗、道德沦丧，尔虞我诈的歪风四处蔓延。想要民生乐利，首要匡正世道人心。除了要有节制的感情，合理的经济，正当的关系，德化的观念外，也要以惭愧感恩的心净化，才能远离贪念色欲烦恼。

五、禅心安顿境界：禅心就是无人我，不计较、不执着。禅心是一种自然，一种包容，一种安住。有了禅心，不会分别你我得失，对人家的毁谤、嫉妒、障碍无所动心。有谓：“人情似水分高下，世事如云任卷舒”，我们在人情世事中就能多一份坦然和风趣。

六、用慧心观照空性：“慧”指洞悉真理，明白道理，它不同于世智辩聪，因此直译为“般若”。我们的心闇昧不明，终日在六尘上盘桓，眼爱美色，耳听佳音，鼻闻香味，外界六尘千变万化，难以把握，心也只有跟着上下起伏，动荡不安。如果我们能以般若观照，把心从根境的虚幻之中超拔出来，自然能享受自在的人生。

找到

修行贵在修心。修行是训练自己意志坚定，调伏习气，做一个身心自主的人。经上说：“心取地狱，心取饿鬼，心取畜生，心取天人。”就是指出：三涂六道，都在一念取舍上。在这个世界上，我们找到什么都是假的，要找到自己的本心，找到自己永恆的心灵，那才算是真正找到。