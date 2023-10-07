一出电梯，如果得往右走，我会把装着饭盒的塑料袋从右手转到左手，尽可能远离栏杆靠着右边的墙壁往前走，可是走廊靠墙那边往往堆满了“障碍物”，有鞋櫉、花盆、脚踏车、晒衣服的架子……我一边走一边看门牌，走廊却像被施了魔法一样越走越长，走了很久，就是走不到要去的那家……

近来车子多是琼在开了，可是每个星期替“愿之心”送饭那天，却都由我开车到组屋楼下，再由琼把饭盒提上去。偶尔琼没空，我一个人去，看到地址有高层的，心里就开始忐忑，上去看到是那种铁栏杆，视野开阔的走廊，恐高症就迅速地从双腿冲向心脏和大脑……一开始，琼不相信我有恐高症，因为我们认识不久后就一起去爬了金山和大汉山，后来更是组团和一群朋友登上沙巴的京那峇鲁山。然而没有恐高症的人不知道，山路再陡，也不会引起恐高症，只有在悬崖边，恐高症才会在瞬间让人晕眩，心跳加速，手心出汗；如果说恐高症是一种病，那也是一种心理的病，不像高山症，在海拔2500米以上谁都有可能会出现症状。

恐高的人恐惧的不是高，而是意识到自己就在生与死的边缘，只要再往前踏出一步，就是另一个未知的世界了。也许有一天，能像昨晚的月亮一样平静地离开时，就不会再有恐高症了……不清楚从何时，琼相信了我真的有恐高症，也许是在直布罗陀的巨岩上，她看到我一直愣愣的站在瞭望台中央，想把我拉到铁栏杆边那时开始吧。她对我说，快来看呀，这里可以看到直布罗陀海峡对面的摩洛哥，西边的大西洋和东边的地中海（其实是地中海以西的阿尔沃兰海｛Alboran Sea｝），我像耍性子的小孩，死活不肯动，脸色苍白，错过了在北边的赫拉克勒斯之柱（Pillars of Hercules）瞭望南边北非另一根柱子的机会，也辜负了广阔天空下那片蔚蓝的海。