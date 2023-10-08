“负能量犹如一剂毒药…”

星云大师说：分享故事：中国演员张颂文在成名之前，曾走过一段曲折的追梦之路。刚从北京电影学院毕业的他，三年的时间里，前后跑了840多个剧组，都被拒绝。面对这种情况，张颂文免不了泄气，但他很快意识到，放弃才是对自己最大的辜负。为此，他为自己找到一个调整状态的方法，那就是：每晚在睡觉前，都要坚定告诉自己，明天应该就会好了。

他在接受访问时说：“你们可能觉得这句话很普通，但就是它鼓励着我走过一段又一段艰难的时光。”面对事业瓶颈，张颂文选择迎难而上，用豁达的心态化压力为动力，最终迎来了让他大爆发的电视剧《狂飙》，让他也收到中国以外华人地区的观众的喜爱，创造自己的人生奇迹。

他也说：“所谓的磁场，其实就是你的吸引力。一个人相信什么，就会吸引什么，并最终获得什么。而越是艰难时，就越应该努力振作，让磁场保持正能量，收获正反馈。”

化解

好心态是摆脱孤独、接纳世界与生活进行的一场美好约会，只要我们的正念足够强大，生命自会穿过低谷，找到蓬勃向上的路。负能量犹如一剂毒药，是丧志之始、结仇之源，也是造业之因。

这个世界怎么改变并不重要，重要的是我们内心的世界；所谓：“事由心造”，那些让我们讨厌的人和事，都是被自己的负能量召唤而来的。我们不要陷入外境的迷惑，平添烦恼。看看大家的生活，我们不就常因外境生起心的分别吗？为别人的一句好话上天堂，也可为别人的一句批评，辗转难眠。

经上有句话说，如来（佛的十大称号之一）的心“离诸谄诳心清净，常乐慈悲性欢喜”，我们凡夫的心原与如来无二致，只要懂得化瞋心为喜心，化贪心为施心，化杀心为慈心，自然解冤消愁。

我们如果遇到一点挫折就怨天尤人，受到一点委屈就萎靡不振，也注定好运会离自己越来越远。

境界

改变外在的环境，不如改变我们内在的心境。就如一池落花，两样心情。有人怜惜好花飘零，有人却喜花果将熟。人生在世，十有八九不顺心，如果我们每次都用愤怒来回应，那以后还怎么活？当我们发怒时，可以想想凡事都有定数，不如将脾气控制一下，坦然地接受事实。我们不能忍受和顺从，其实就是与自己为敌。

古往今来，命好的人普遍具备能控制好情绪、积极向上的心态。积极心态也就意味着对生活持有乐观的态度。这种心态使得他们在面对困难和挑战时，更容易保持冷静和镇定，能够从中找到机会和解决方案。

境界由心决定，因此，一个人是否快乐，并不取决于我们能从外面得到什么，而取决于我们能从自己的心里得到什么。