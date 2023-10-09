“顾前不顾后，做人处事必不会圆满…”

星云大师说：分享故事：年轻人要去征服高山。临行前，他去向登山好手请教应该带些什么。好手告诉他，如果是攀登路径不熟的高山，除了必备的指南针，还应有一把小刀、一捆绳索、一盒用塑料包好的火柴、一点盐、一块布和一个哨子。

年轻人觉得没必要，好手对他说：“这些东西大多数不是为你前进时准备的，而是预备你的退路。”好手说：“做到有退路是必要的条件，在前进时小刀可以切割猎物，削竹成剑；被毒蛇咬伤时，可以用来将伤口切成十字，以吸出毒血。在前进时绳索可以助攀爬；在朋友遇险时，可以用来营救，在编制担架时，可以捆绑。前进时火柴可以煮食；遇险时，可以取暖，熬过山上寒夜。前进时布可用来遮雨；困险在深山时，可以御寒；甚至缺水时，可以用它来收集地面的水汽。有盐，前进时可以烹食；困顿时可以消毒和补充体力，甚至可以帮你吞下平时绝对难以接受的野食。至于哨子，前进时可以用来招呼队友；喊不出声音时，可以让救援人员找到你。”

登山好手说：“如果你还是觉得麻烦，那你就还不具备征服高山的素质，因为，没有人会想与一个只会冲、却没有预备退路的人做队友。”

忧患

人生就像是在爬一座高山，高山有沟坎、有曲折、有艰辛，当然也有一路的风景，有攀登的喜悦。攀登高山时，有人爬得快，有人爬得慢，也有人爬着爬着不慎伤了脚，甚至丢了性命。生活也如爬山一样，风险随时随地都会发生，须要提前为自己的退路做准备。

在生活中，对人常说“可”，为人留下后路，就能为自己结下善缘；对己，常说“不可”再细思量，一则防非止恶，再则韬光养晦。最好的做法是：“当得意时，须寻一条退路，然后不危于安乐；当失意时，须寻一条出路，然后可生于忧患。”

种子

佛经里有则譬喻故事，在印度有两个妇人，同时得到一种名叫“庵摩罗果”的水果。甲妇一得到庵摩罗果，便连果带子吃下肚。乙妇却只吃果肉，而把种子留下来，继续栽植培养。不久，这个种子又再长出果实，她一样只吃了果肉，留下种子，然后又将种子拿去栽种，如此多年下来，竟使她拥有一大片的果园，获利无穷。

所谓“因缘果报”，大家要明白，世间一切事，有了因还要有缘，才能有结果。我们凡事都要留一点余地、预备一点退路，好比用钱，不要全部把它用尽，要留一点应急；用力，也不要统统把它使尽，要留一点劲头。就像故事中的妇人，能留下那么一点种子，也就有了之后无穷无尽的获利了。