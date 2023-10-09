猛叔：一个大同社会在崛起

毫无疑问，资本主义是目前人类最好的社会制度。当代科技的不断突破和进步也要归功于资本主义。但是资本主义的弊端正在不断显现，旧金山和洛杉矶的流浪汉们不断地提醒大家，资本主义追求效率的副产品就是贫富悬殊。其实马克思对资本主义的弊端有很深刻的认识，只是他的解药开错了——过去100年在地球上昙花一现的共产主义运动已经证明了，中国的市场经济改革和社会主义特色化也是另类的证明。

但是二战后有几个国家和地区的经济和社会实践却找到了一条成功之路。这些国家引进了西方的资本主义制度，引进了英美的民主选举，在二战的废墟上建立起一个发达经济体，而且社会和睦，治安良好，政府高效，人民安居乐业。

这就是JKTS日韩台新。它们的共同点是资本主义和儒家文化的完美融合。一方面拥有媲美欧美的资本主义效率，另一方面各个阶层也能和谐相处。这归功于儒家文化环境下长期的礼义廉耻教育和政府、家庭对基础教育的重视。普通家庭孩子靠勤奋学习取得经济或政治的成功比例超过老牌资本主义国家，成功实现了阶层流动。当然能突破阶层的毕竟只是少数，更重要的是儒家文化的廉耻心也让不能突破阶层的广大民众能努力工作养家糊口而不愿流落街头。同时，良好的教育和任劳任怨的工作态度，让JKTS为高附加值的产业如半导体和金融提供了高素质的劳动力，在全球化中占尽优势。其实欧美资本主义国家崛起后，其它由穷变富的国家只有两类：石油国家和儒家文化国家。60年前韩国人均GDP只有美国1∕35，那时韩国人偷渡是到朝鲜，因为它的GDP只有朝鲜的1∕3。