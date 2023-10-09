幼吾：两家同名的华侨银行

上世纪初期，新加坡有两家华侨银行：一家是创办于1919年的Oversea Chinese Bank（缩写OCB）; 另一家是成立于1932年的Oversea-Chinese Banking Corporation Limited，（缩写OCBC）。这两家银行的中文翻译皆称华侨银行。这相同译名会引起研究华侨银行历史，只参阅中文记录及资料的学者混乱，以为两者是相同的银行。

这两家银行是由不同华族人士所创办，有不同董事部及成员。OCB是在1919年由著名米商邱正朝（？-1896）的儿子邱国瓦Khoo Kok Wah（1872-1932）联同陈延谦（Tan Ean-Kiam 1881-1943）、黄仲涵（Oei Tiong-Ham 1866-1924）以及黄弈住（ Oei Ik Tjoe 1868-1945）等人创办，林文庆博士及陈延谦皆曾出任OCB 的董事局主席。OCB还聘有谢仲宣（1884-1921）为经理，陈延谦则任总经理。

至于营业至今的华侨银行OCBC，则是由时任华商银行副主席的李光前（1893-1967），在1932年趁着大萧条时期，倡议将OCB、和丰银行（Ho Hong Bank HHB, 1917年由林秉祥Lim Peng Siang1872-1944创办）和华商银行Chinese Commercial Bank CCB（1912年由林秉祥、陈若锦｛1859-1917｝、李浚源｛1868-1924｝等人创办）这三家银行合并为一，巩固实力，成为一家资本雄厚的OCBC。这样的合并是当时新加坡华人商界的大事。