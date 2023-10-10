“人我是非之前，忍耐三分…”

星云大师说：分享故事：信徒问智者：“请问要如何处理好人与人的关系，避免出现矛盾？”智者说：“送你两大‘法器’，可以用来解决和避免生活中绝大多数问题。一件‘法器’叫做微笑，这能够化解大多数误解和矛盾。这里包括对他人微笑，也包括对自己微笑。信徒点头说：“善意是消除误解最好的钥匙。”

智者接着说：“第二件‘法器’叫做沉默，话只有在比沉默更有力量时才值得说。如果你脑袋里缺少智慧，语言又没有力量的时候，闭嘴是最好的选择。”信徒豁然开悟：“很简单实用的心法，谢谢师父的指点。”

如何活得自在？

四点参考：

一、人我是非不去说：人与人之间的争执、冲突，常常是不经意的一句话引发而来。因为一言不和反唇相讥，于是你来我往，甚至暴力对待，一发不可收拾。所以，谈人我是非，容易招来灾祸，探他人隐私，很快惹来麻烦，这都是扰乱清净生活的原因。我们无法要求别人都对我们说好话，唯有自己转境，心中自然没有烦恼；人我是非之前，忍耐三分，反而得到更多自在。

二、成败得失不计较：成功时，信心满满；失败时，灰心丧志，这是一般人的反应。要成就大事的人，小成功不会志得意满，受挫时也不会失去信心，反而愈挫愈勇。人生的际遇，穷通祸福，成败得失，都只是一时，不管好坏，如果能把它看成是人生的过程，不执着计较，心灵的空间会更加宽广。

三、忧愁烦恼不挂念：生活烦人事，我们把忧愁烦恼带到床上，就会睡不着；把忧愁烦恼带到桌上，就会食不知味，因此，最好不要跟忧愁烦恼做朋友。有时候，烦恼并不一定从外境来，可能是自己起心动念，庸人自扰。因此，我们要做自己的医生、工程师、雕刻师，懂得自我对治烦恼，自我建立喜悦性格，甚至就以委屈、挫折、打击做材料，为自己雕塑美好、安住、自在的艺术生活。

四、名闻利养不争前：世间名闻利养，用技巧争来，只会让人家不服气，终究不是自己的；只要缘分具足，不必去争，自然也跑不掉。所谓“义之所在，不落人后；利之所在，不居其前”，在名闻利养前，退让一步，何等的安然自在；在功名富贵前，安忍谦恭，才是真正的进步。

升华

生活的意义，不仅是肉体的生存，更在于心灵的成长。成长的过程有起伏，也不是金钱数字所能衡量，有形的物质层面和无形的精神层面，不一定成正比。当一个人的人格坠落之时，也可能正是他的财富权势快速增加之时，当一个人的人格升华之时，他的生命价值就相对提高了。而历史的经验告诉我们，人的自在，绝不是来自金钱和财富，而是人格的升华。