点智慧：半作痴呆半作聋

“大智若愚的智慧…”

星云大师说：分享故事：明代画家、文学家的唐寅（大家熟悉的唐伯虎）所创作的《警世》，至今仍为世人所称道。诗偈这样写道：“世事如舟挂短篷，或移西岸或移东；几回缺月还圆月，数阵南风又北风；岁久人无千日好，春深花有几时红；是非入耳君须忍，半作痴呆半作聋。”

诗偈说明，人生在世对于人情的是非好坏，都须要忍耐。所谓“世事如舟挂短篷”，世间事就如同行船一样，我们人生也像是一叶小舟，时而到西时而到东，南北东西没有一个安定，好像孤舟飘荡。“几回缺月还圆月，数阵南风又北风”则要说明，人生就好像月圆月缺，几度春夏秋冬，人生就这么样悄悄地过去了。

而“岁久人无千日好”则寓意：人生几十年时光，即使再长寿，但人无千日好，花无百日红，正如“春深花有几时红”，春已深，花又能红多久呢？因此，“是非入耳君须忍”，世间的是非，传到我们的耳朵，听到以后，最重要的是能忍耐。

而对于是非，如果不能忍耐，日子就会很难过，因为是非好坏，实在是多得让我们担当不住。而“半作痴呆半作聋”，所要表达的是：做人处世，面对种种境界，一半要懂得装聋作哑，一半要痴痴呆呆，为人若太过精明，反而会招惹麻烦，不容易过日子。

忍辱

生活中的刻苦，从“忍”字下功夫，四点参考：

一、忍难者必能奋斗：人遇到艰难，可以接受挑战，忍受得了挫折失败，就必定具有奋斗的精神。鉴真大师东渡日本六次，终于抵达，成为“日本文化之父”；玄奘大师“宁向西天一步死，不回东土一步生”，其横越沙漠，留学印度，集佛学家、译经家、外交家、地理学家于一身的成就，可谓：“万古仰完人，大汉声威扬异域；千秋传绝学，盛唐文物震全球”；所谓能忍难者，必能冲破难关。

二、忍辱者必能知耻：有的人，你骂他，他不计较，甚至打他，他都不给你回报，不要以为他就是怕你，不是的，而是还没有到那个时候。所谓“知耻近乎勇”，他能忍下一时的耻辱，忍下一时的困顿，他会知道要奋发图强。有朝一日，他会争出一口气。

三、忍气者必能和谐：在很多的人事当中，最难忍的就是一口气。生气时，可以自问一下：气的价值多少？我们可以忍住一口气，就能大事化小，小事化无。小忍，个人是非，转眼即过，大忍，如古人有谓“相忍为国”，这种识得大体，才能促进和谐，才是有大力量者。

四、忍苦者必能甘美：古人说：“莫大之喜，苦尽甘来”，人生艰难困苦，无时无之。所谓“能受苦方为志士，肯吃亏不是痴人”，假如我能不怕苦，接受苦的试炼，把苦度过去，我的力量就大了。

力量

什么是忍？忍是认识，是化解，是处理，是担当，这就是一种力量。人生在世难得糊涂，糊涂的人，也就是忍的一种表现——将智慧深埋于心中，面对复杂的世事，简单做人、简单做事，逢人不急，遇事不恼，酿造生活的醇厚佳酿。

一个人可以大声、以拳头来表现力量，但也正因为个人没有力量，所以只能伸出拳头。真正有力量的人，不是大声、不在拳头，甚至不是刀、不是枪，而是“忍”。能忍者高贵，能忍者高尚，甚至能忍者高明。