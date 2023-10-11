潮流子：Lisa惹到了谁？

如果今天Madonna（麦当娜）、Britney Spears（布里妮斯皮尔）、Shakira（夏奇拉）任何一位欧美性感女歌手登上艳舞秀的舞台，事件可能会因话题性不足而无法成为一则新闻，因为钢管舞、脱衣舞、性癖好PVC装扮几乎出现在她们的每一场演唱会和MV里。这次是Lisa，来自亚洲的乖乖女团Blackpink，于法国巴黎疯马秀登台后，她在中韩两国被骂翻。

Lisa不但成了讨伐者口中登上“妓女秀”的“妓女”，更在微博疯传这是她加入神秘组织“光明会”“共济会”的仪式。我好奇想问中韩网友：“你们怎么不骂麦当娜？”答案不难懂，网友心里的对白可能是：“美国女人我们管不了，亚洲女人我们要好好管教。”Lisa惹了谁：东北亚儒家文化根深蒂固的男权集体主义。注意，男权不是男人专属，很多女网友骂得最猛烈：我们都不被允许，她凭什么可以？

Lisa破釜沉舟“脱亚入欧”不得不说这是破釜沉舟的一步。外媒“Kulture news”9月17日爆料，Lisa可能与美国公司签约，该公司愿支付数亿新元签下她，除了允诺制作六张新专辑，并将倾力给予她在音乐、好莱坞、游戏、时尚等项目上的资源。如前文所述，东西方市场不相容，Lisa此举是铁了心“脱亚入欧”不惜放弃部分中韩老粉丝，让西方看到她在表演上的更多可能性。