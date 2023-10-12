“心安住于正念，找回和自己相处的能力…”

星云大师说：分享故事：80多岁的老太太，独自住在三房式组屋单位。她的身体不是很好，但手脚还是很利落，她原本过着寂寞的生活，但在有了宗教信仰后，了解到慈悲助人、主动服务和利益他人的快乐，就自动自发地招呼其他老人，帮行动不便的老人洗衣、铺床、净身，当其他病友的看护。

虽然，她也是被儿女送到养老院的，但是她把“被动的孤独”化为“主动的孤独”，彷彿是自己去找到一个僻静的地方，用服务别人的方式来修行，结果反而不再感觉孤独了。

无我

社会学家说，人是群居的动物，在为求生而群聚的价值观下，孤独往往成为带有负面评价的标签。然而，拥有孤独不是可怕的事，甚至是很美妙的事，它会令人感到自己是顶天立地、独一无二的，是一个有缺点也有优点的人，是能充分开创自我存在价值的个体。

人在孤独中的平安、和谐，不是一蹴而就的。我们要慢慢学习、体会，看见自己的角色行为是这样的无我，这是内在自我一路转化的过程，是不停地观看、反省、分析的结果。一路走来，内在的平安、和谐就会点滴地浮现，这时孤单的感觉，也会因为感觉到人我之间的爱，能够将自己安住在一个好的状态。

当拥有孤独，就要能够真正爱自己；能真正爱自己的人，才能拥有更无私的爱。当一个人不再把自己放逐在环境外头，不再把自己的喜怒哀乐要求别人负责时，他会变得更有能力去爱，他周围的人都成了菩萨，菩萨也就是来度自己的。

服务

再分享故事：一位修行者突然哭了起来，智者问他为何哭泣，他答：“生活在这个世界上的孤独感，让我害怕极了。”智者说：“难道你还不知道每个人都是独自来到这个世界，最后也独自离开的吗？”修行者说：“我知道，但是仍然害怕，日常生活中，由孤独而生的恐惧与不安总会袭来。”

一个人独处时，最好的知音是自己，而最大的敌人也是自己。要面对孤单寂寞，我们就要把一些观念慢慢丢掉，才能回到“我跟自己在一起是平安、和谐”的状态。

走出老年的孤独感，最好的方法莫过于服务奉献，做义工让自己活出新的生命。有宗教信仰的人，很容易就会想到要去服务社会、奉献自己；即使是没有宗教信仰的人，为了自己的健康，也应该要试着提供自己的经验、智慧、体能来帮助别人。