点智慧：戒律的真正意义

“不应只拘泥于戒相…”

星云大师说：分享故事：波斯匿王（古印度㤭萨罗国国王）征战归来，因为对御厨准备的饭菜不满意，大发雷霆要将厨师处死。厨师为了活命，便托人向皇后末利夫人求情。

想救人的末利夫人想到一个办法。当她和波斯匿王见面时，就说：“大王，你回来了，我好高兴！今天我要摆设酒席，陪你喝酒，表示对你的欢迎。”波斯匿王一听非常高兴，直说：“太好了！”但是一方面又感到疑惑：“你不是受过戒、不喝酒了吗？”

末利夫人答：“为了迎接大王，今天破例一次不要紧。但是大王，我有个请求，好酒要有美膳相配，我希望御厨能亲手做我喜欢的菜色。”国王听后想到，最会做那道菜的厨师，刚下令要砍头了，于是国王大喊：“刀下留人！”就这样，御厨得以捡回一条命。当波斯匿王知道末利夫人为了救人不惜犯戒时，深受感动。

基础

持戒是生活中修行一切善法的基础，戒不是用来“读诵”的，而是要去实践的。戒是心中的一念，不应拘泥在戒的条文表相里。若我们是因为贪瞋痴而造作不当的行为，那就是犯戒；若我们是为了救人救世，即使行为有所违反，也不能等同一般的犯戒来看待。而人不管信仰哪个宗教，都不应只拘泥于戒相，还要懂得活用戒条，才是戒律的真正意义。

日常中我们“待人好”、处处为人设想，凡事都能了解“因缘果报”的真理，这就是持戒。不过，假如有人要偷东西，叫我们帮他拿，不拿他就要杀了我，那我就帮他偷盗；或是有一个人追求我们，他说如果我不从，他就要自杀；我们为了他，不得不犯戒。像这些都是个人自私的行为，这是没有理由的，这是犯戒的。

所谓“戒”，就是众善奉行，你要能爱大众、爱社会，要能为众人牺牲奉献，那么即使是“割肉喂鹰，舍身饲虎”，也都不算犯戒。

破见

戒可以说是我们的老师，指导我们什么能做，什么不能做。戒是我们的围墙，保护我们的安全；戒是一本善书，让我们增加道德内涵，让人家乐于接近我们。戒是建造宫殿的基础，一个人若没有戒法的保护，难以抵挡人生的风雨，希望大家不要怕受戒，守护戒法，如护眼中珠，从不侵犯别人做起，再扩大，能爱护一切众生。

在佛教中，一个破戒的人也并非可耻，只要至诚忏悔，仍有重生希望。只是，我们千万不要陷如“破见”，那是根本上思想的错误，如邪见、见取见（意思是执着于我们的见解是对的，无法改变）、戒禁取见（不正确的知识和心态）等的昧于因果的邪恶见解，是烦恼的根源，也是障道的因缘。