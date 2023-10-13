巴黎四周都有旧城门，竖立时间不一，有些空余名字实物早已灰飞烟灭，有些一次一次拆了重建，面目似是而非，最老的则只剩下废墟。什么什么Porte，一般不是译“门”就是译“闸”，但我喜欢称它们“关”，因为唤起久远的东方记忆。京戏有一出《虹霓关》，粤剧任剑辉演过《罗成叫关》，外语片《42年夏天》登陆香港，招牌换上教人会心微笑的《初渡玉门关》，更不要说由“西出阳关无故人”衍生的《阳关三叠》，一遍遍唱尽几代人的离愁。

昨晚去大力士戏院听演唱会，下了38号巴士走过圣马坦关，华灯初上滚滚红尘，当然又见到行人道上三三两两的莺莺燕燕。历史悠久的风化区圣德尼街就在附近，马路天使兜生意略略向外扩展版图不出奇，奇的是佳丽们绝大多数黑头发黄皮肤，令人错觉踏进了唐人埠。起码十多年都是这样，不知道当初怎会不约而同聚集于此，美丽城地铁站上面十字路，不是已经像浓缩的现代八大胡同吗，群起南下入侵本地神女领域，难道算是政府最鼓励的冲出移民小圈子融入法国社会？

“神女”这样落伍的名词，和花都捆绑倒永远不嫌过时，不说别的，莎莉麦莲跳完肯肯舞，隔了几年重临巴黎再弄风月，由比利怀特执导的“Irma la Douce”便叫《花街神女》。据说此片女主角内定玛丽莲梦露，可惜尚未开拍薄命红颜已玉殒香消——她真是与皮肉生涯无缘，《珠光宝气》（Breakfast at Tiffany）原本也是囊中物，中途杀出柯德莉夏萍，原著作者的理想卡士只好扔进垃圾桶。牵一发动全身，玉女岂可偷偷摸摸进行不道德交易，编剧大笔一挥，女主角经济来源带过不提。