这座古迹建筑不仅修复了外观，原有内部装饰也得到很大程度的复原，可见当年先进的水电设备与海峡华人文化影响。

在怡保旧街市近打河一侧的店屋街，有一栋建筑非常醒目。一层的五脚基抬高许多，沿街立柱与窗下墙镶嵌装饰性瓷砖，地面铺设花砖，二层中间外墙突出为带穹顶的半圆柱形，上书“闲真别墅”四字，三层沿街栏板做成半圆形，塑有英文名称——Han Chin Pet Soo。建于1893年的闲真别墅，原是客家锡矿主交际休闲的俱乐部。



九年前考察怡保时，曾记录闲置破败的闲真别墅，没想到一家非盈利组织将其租下修复，改造成私人博物馆，免费对公众开放，每次限制25人，需要上网预约。上午11点带着预约确认电邮来到门外等候，导览员清点人数后，将大家引入屋内，以清晰的英语一环接一环地叙事。

闲真别墅名为“别墅”，仅代表该机构的名称，建筑实际是店屋街的一个单位，同样是窄面宽大进深的布局。原有建筑为两层，现存建筑是在原址重建，落成于1929年，沿街仍为两层，中部增加第三层。因附近便是近打河，曾遭遇洪水，重建时特地将一层地面抬高，以台阶与街道和隔邻店屋连接。建成后近打河堤岸也被加高加固，这一抬高地面的设计变得画蛇添足，却无心插柳地突显了建筑的特殊地位。