红酒：那些年我们一起跳舞的日子

8月回新加坡时参加了好友美玉的新典现代舞蹈团的告别演出。非常别致，非常感动，也非常感慨。新典舞团成立于1991年，10年后2011年开始专业运作，经过十几年的起起伏伏，纷纷扰扰，9月底最终正式结束专业运作，所有专业舞蹈员陆陆续续解散。告别演出中美玉的独白，舞者与舞者之间，舞者于球之间的交流滚动，多变多幻，那么意想不到，却又那么用心，那么流畅，让人目不转睛，心绪随之起伏；一会儿心被高高挂起，一会儿又往下放松微微一笑，一会儿卡在转角，一会儿又到了远方，能量就在这相互流动中张弛着流动着，传达了彼此的爱和力量。或许这是舞团在总结和展现了他们这20多年来追梦的历程。结果并不重要，而是这过程中彼此的相互造就和陪伴。一个结束只是另一个开始……

到场的观众都是这些年见证舞团变化成长的老朋友，在节目最后，随着音乐流动，美玉一个个邀请座上的老朋友一起到舞台中央共舞，舞者和观众融成一片，自由自在共舞。这告别一刻，能量满满，祝福满满，但也伤感满满，无奈满满。终究还是要走到这一天，聚散总有时！

演出后，我们当年的四大舞姬一起合影，难得我们能聚在一起。想当年，我们为了舞蹈，不辞艰辛，到香港拜师学艺，四人一起挤在朋友在元朗的家，天天得坐一个多小时的巴士到学院上课，下课后喜欢一起吃路边摊，还有那家专卖龟苓膏的店。我当年才刚大学毕业，跟着姐姐们追逐梦想。后来，两位姐姐秀兰和明兰留在香港，一位进入香港芭蕾舞团，一位进入香港城市当代舞蹈团，成为专业舞者。我和美玉回到新加坡，我自己也成立了舞团，有20几位舞者，每年演出，比赛，像飞蛾扑火般的燃烧自己。但最终我被烧成灰烬，决定远走他乡疗伤。舞团也因为我的逃离而面临解散。有些舞者后来就到了美玉那里。