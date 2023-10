姚耀光：摄影的侵略性

经由一位来自槟城的摄影朋友介绍,我前往泰国南部的帕他仑(Phatthalung)拍摄。这里距离合艾市(Hat Yai)不远,仅需乘一个小时的车程。这里有迷人的天然湖,湖中央稀稀落落有不少当地特殊的捕鱼网架,而另一段的湖面长满了莲花。附近有淳朴的渔村与农家生活。我入住一家位于湖畔的民宿旅店,房间紧靠湖水,清风拂面。步入房间,我被眼前的湖景深深吸引,只想长久地凝望这令人心醉的美景。

据说在附近的高山上仍有一些原始且古老的沙盖族人居住,他们过着狩猎的原始生活。在一位熟悉此山区的泰国朋友的带领下,我们登上山去寻找他们的居住地。走了相当一段时间后,我们终于在丛林的转角处发现几座用棕榈叶子搭建的木屋,走近一看,发现有几户人家,老老少少,男女皆有。他们生活的空间非常狭小,只有五六平方米的大小,阴暗的屋顶下吃喝、烧煮、睡觉、休息,他们的生活状态让人感到心酸。成年男子一早就会出去狩猎,捕捉野生动物,也会采集森林里的野生植物。我们在周边拍摄了整整一个下午。

回到旅店后,我与朋友在大堂的一角播放当天在丛林中拍摄的照片。当我们正在观看时,一位看似房客的洋女士经过并突然向我们抛了一句问话:“Why do you want to intrude into their life living in the jungle? ”(为什么你们要侵犯居住在丛林中的人的生活?)尽管我们没有太在意她的话语,但她使用的“intrude”(侵犯)一词一直在我的脑海中萦绕。