“用周延的思考，看到问题的全貌…”

星云大师说：分享故事：宋仁宗年间，浙江洪水泛滥，饥民遍地。杭州府也未倖免，许多灾民涌来城里。当时“以天下为己任”的范仲淹正在杭州太守任上，他急民所急，开仓赈灾，将官库的钱粮分发给饥民。只可惜库银库粮有限，供不应求，只能解燃眉之急。如何帮助灾民度过漫长的灾期呢？范仲淹思谋再三，妙计成竹在胸。

风景秀丽的杭州，自古以来的娱乐活动便是赛龙舟。范仲淹就公告天下，由官府及富户领衔举办龙舟赛，令下之后，竞渡兴起，西子湖边热闹不已。范仲淹还亲临现场，在画舫上边把酒临风边观看比赛。

由于范仲淹的倡行，赛事连绵不断，居民空巷出游，尽情游乐，收到了一举两得的效应：每条龙舟需百十个划船的，都是雇用灾民担当；竞渡引来无数看客，官府收入大增，正好用以救灾。一招见效，范仲淹再出新招。他知道当地信佛者众多，于是召来各寺庙的方丈，说今年灾荒，饥民多而工价低廉，可趁此机会修建佛寺。方丈们个个规划动工，大小寺院焕然一新。

也在范仲淹号令下，杭州府兴起了公共工程建设，官府的衙署、仓库、驿站、吏役宿舍等，或修葺或扩建，工地星罗棋布，匠人、杂工忙忙碌碌，做工的自然大多是灾民。范仲淹的一连串举措，力促宴游、兴造，使灾民以及商贩、工匠等，得以有工做、有饭吃，数万人得以衣食无虑。

据说，负监察之责的官员奏告范仲淹荒政，嬉戏游乐还怂恿公私兴造，劳民伤财。范仲淹上书申辩，陈述了组织竞渡、大兴土木的本意，在于以工代赈，花公家与私家有余之财，以惠灾民。仁宗皇帝英明，肯定范仲淹的做法属利国利民之举。

事实也证明，大灾之年的浙江，只有杭州府社会安定，没有百姓流离失所。北宋政治家沉括在他的《梦溪笔谈》中，也以“以工代赈”为题记载了此事，给与好评。

盲点

故事寓意：我们每天都有许多事需要决定或选择，无形中我们会养成许多方便的办法，如同印象概推或者投射效应等行为的通性，让我们不假思索地就下了结论。其实，当我们面临重要决择时，不应立下结论，应设法用周延的思考，才能看到问题的全貌，并做出周全的决定，这才是妙计由来的方式。

我们从小到大，一边学习，一遍增加自己的能力和知识，生活中须要处理的问题当然也越来越多，这无形中让自信心加强，使我们能快速做决定，可这也使我们容易犯上决策的盲点和陷阱，这是我们需要留意的。

价值

社会上，有的人一天的劳力所得只值一千、二千；有的人一个智慧的计策，可能价值百万、千万，智慧的价值，不言而喻。佛法说：有两种人最具有智慧，一者不犯过，二者过而能改。另外，还有两种人有智慧，一者会说赞美的话，二者会做巧妙的事。

世间上有很多人因为无知、无明，所以有痛苦、烦恼；智慧能够引导我们人生的方向，帮助我们提升自己，扩大自己。智慧的可贵，信有然也！