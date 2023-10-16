十三四岁开始近视，至今依旧毫无远见。20不到就跟生命达成协议：我要像猫一样活在今天。30出头辞掉打了三年的工，一个人在异国背包乱走，任性了两年又回到我出生的城市，从此陪在老妈身边，再也不曾朝九晚五，23年以来靠教瑜伽及撰写专栏维持生计。教了十年左右，学生越教越少，有些因故停课，留下来的，我又觉得能教的都教了，他们可以自己在家练习，毕竟练瑜伽最重要的是自律，不是练成马戏班的软骨美人，于是就把自己未来的米给倒掉了。

一直以来没有什么积蓄，因为平素信奉钱就是要花掉才有价值，甚至安慰自己只要双手双腿仍然健全不怕饿死。直到有天路过某家日本餐馆，瞥见门外贴着招聘告示：“50岁以上请别来应征”，这才惊觉自己已经被排除在社会以外，一时间不知道应该感到可笑还是可悲。但靠着北边哭诉是没有用的，不如对过去的自己一笑，然后坐下仔细想想，我还能以什么维生？写作就算了吧，许多有识之士都警告过，别把爱好变成职业，我在写作这条路上永远不可能是长跑健将，不过就是在住处附近散一个小小的步，有时甚至懒得出门，抱着猫咪耍废在家。

如果生在日本兼且脸皮够厚，我想我会考虑出租自己。讲述废柴兄弟变身出租大叔的《古泷兄弟与四苦八苦》这出日剧虽然是虚构的，但现实中还真的有这种情节。去年我就读过一则新闻：日本38岁男子靠着出租自己走红，每次预约收费日元一万，但不清楚多长时间，工作性质只是单纯陪伴，譬如说去车站送行，到公园陪玩跷跷板，或者跟身穿印度纱丽的女人一起喝咖啡吃蛋糕。这名客户一直想要穿上印度纱丽同人聚餐，但又担心朋友感到尴尬，于是找了出租小哥完成心愿。简直就是梦幻工作，令我心动蠢蠢欲试。我也可以陪伴独自留在家里的猫午睡，陪伴不敢一个人旅行的人出远门，陪伴不敢一个人看恐怖片的人看泰国鬼片，代替没有时间回家探望父母的人探望两老，代替爸爸妈妈讲可怕的床头故事给不肯睡觉的小百厌听……好玩极了。有没有人要预约我？可以私讯接洽。