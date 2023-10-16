菜系前缀个“新”字，似乎就有了新生命、新开始，但自始至终吸引人的不是“新”，而是与菜系相关的味道和记忆。在上海吃新徽菜，昏暗的环境，超窄光束的聚光灯，把一道道盛在粗陶碗碟里的菜肴照得无比精致，仿佛点上淡淡水墨，清丽飘渺。比起我记忆中的徽菜，似是曾经原始却充满生命力的乡野姑娘，再见已是淡雅娴静的大户小姐。

徽菜在我的认知里，从来是后天养成的口味（acquired taste），第一次吃甚至感觉厌恶。像毛豆腐，制作过程就劝退不少食客：新鲜嫩豆腐与麦麸在潮湿环境中发霉，豆腐表面长出白毛，是其名之由来。新徽菜馆子将四小块毛豆腐炸至表面金黄，缀上剁得细碎的咸豇（jiāng）豆与肉末，乍看下与普通豆腐无异，吃下才知道豆腐内部结构早已在发酵过程中改变，催生浓重的霉味和似豆腐乳般绵密的质感，与臭豆腐、绍兴的霉千张一样，让喜欢的人停不了口。

比毛豆腐更令人望而却步的，是臭鳜鱼。如果以臭豆腐为基准，臭鳜鱼至少是其臭味的三、五倍，一些臭鳜鱼用臭豆腐腌制，可谓臭中生臭。鳜鱼在盘中摆放完美上桌，熟悉的臭味也随之而来。但臭归臭，臭鳜鱼可是我心中与葡萄牙腌鳕鱼（Bacalhau）比肩的、最好吃的腌鱼。虽一是海鱼、一是淡水鱼，但鱼肉一般鲜嫩有弹性。这关系到腌制过程中用盐的分量和腌制的时间，用力过猛就成了咸鱼干，太淡则鱼肉易腐烂。只有把握得当，才能得到一条又臭又香又鲜嫩的臭鳜鱼。