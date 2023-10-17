“世事好与坏，都和自己所作有关…”

星云大师说：分享故事：在中国北方一个风雪交加的夜晚，年轻人因为汽车抛锚被困在郊外。正当他万分焦急时，一位骑马的男子正巧经过。见此情景，这位男子二话没说，便用马帮助年轻人把车拉到了小镇上。

事后，年轻人拿出一些钱要向男子表示感谢时，男子说：“这不需要回报，但我要你给我一个承诺，当别人有困难时，你也要尽力帮助他人。”于是，在未来的日子里，年轻人主动帮助了许多人，并且每次都没有忘记转述那句同样的话给所有被他帮助的人。

许多年后的一天，年轻人被暴发的洪水困在了一条马路上，一群勇敢的少年冒着被洪水吞噬的危险救了他。年轻人感谢少年们时，其中一名少年竟然也说出了那句年轻人曾说过无数次的话：“这不需要回报，但我要你给我一个承诺，当别人有困难时，你也要尽力帮助别人！”年轻人心中马上涌起了一股暖流，眼泪也流了出来，他此刻明白了一个道理：“原来我参与串起的爱的链条，在那么多人中流传，最后经少年又还给了我！我一生所做的事，全都是为我自己做的，我既帮助了别人，也帮助了自己。”

决心

有时我们会怀疑：人生的意义究竟在哪里？有时我们会思索：人生为什么有那么多的苦难？有时我们也会难过：我们对人真心，别人却对我们虚情假意；有时我们也会不平：我们给人帮助，反而被人怨怪，被人歪曲。

因为有不平、受委屈的想法，这么多的日子以来，我们每日缠绕在执着烦恼中，无法开脱；我们陷身于无明业海里，不能自拔。我们虽有师长教诲，无奈讲时似悟，对境生迷；我们虽有善友提携，总是忠言逆耳，错失良机。

我们可以下决心，从今以后，我们要以真理阻挡愚痴的邪风，我们要以柔和消灭嗔怒的烈火，我们要以喜舍对治贪欲的洪流，我们要以谦虚铲除骄慢的高山；我们要为社会善的力量贡献一份力，我们明白，个人的力量虽微不足道，但只要能帮忙带起好风气，最终我们也将从中受益。

爱语

世上所有一切事的好坏，都与自己所作有关，塞内卡（古罗马哲学家）说：“让自己获得好处的最佳方法，就是将好处施诸别人。”所以，我们想要获得好成就、好因缘，就是要布施、要服务、要帮助他人。做善事，就如在黑暗中点燃一支小小的蜡烛，它能像太阳光一样照破黑暗，让黑暗中的人得到光明与温暖，同时也让自己获得福利。

同样的，社会上只要人人行善，就能改造世界。所以，做人要常存善念、常说善言、常做善事、常聆善听，就能改变社会。

而一切都可先从语言开始——美好的、充满爱意的语言在给别人带来信心、希望的同时，也给自己带来一路的欢喜和一生的福缘。口说爱语，是一种修行与修养。令他人欢喜，也是一种布施喜舍，是一种自他两利的身口意修行。