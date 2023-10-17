十月上旬和朋友到尼泊尔加德满都谷地旅行一周，主要参观七处世界文化遗产，也少不了关注当地的饮食。有人不习惯尼泊尔的餐饮，但我很适应。当地的水果和蔬菜尤其好，或许与尼泊尔的地理气候有关。

之前，我对尼泊尔的茶叶所知甚少。来了才知道尼泊尔的伊拉姆红茶（Ilam tea），品质一流。伊拉姆地处尼泊尔最东端，靠近印度的大吉岭。据说市场上很多大吉岭红茶都是用伊拉姆红茶替代的。如果大吉岭是红茶中的香槟，伊拉姆就是香槟中的皇后。伊拉姆红茶一般用于出口。当地人饮红茶，都是加香料、糖或蜂蜜煮开了喝，别有滋味。我们在山城吉尔蒂布尔，世界文化遗产昌古纳拉扬神庙所在的昌古小镇，“红砖之城”萨恩库都喝了当地人煮的红茶，此三处的红茶都没有加奶，是我偏爱的味道，同行的朋友更加喜欢，一坐下来至少要喝两杯。

有一天我从酒店步行去杜巴广场，路上见一家茶叶店（Pari’s Tea House），进去买了伊拉姆红茶、白茶、绿茶。这家店的白茶比较贵，质量也好，有花果香，本地茶叶品牌TWG里的白茶很好，除了来自印度，不知有没有从尼泊尔进口的。我在店里见到一个大铁皮罐上写着Silver Tips（银针茶），当时不明就里，后来才知道它是一种极品白茶，源自高山的原生态茶叶芽头带着一股大自然的清香，年产量极少。很后悔没有买。