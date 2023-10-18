点智慧：不让饮食出毛病

“把吃饭，当成如服药健身一般…”

星云大师说：分享信息：如果要列举中国古代名医，一定要提“药王”孙思邈，他是唐代的一位医师，写成《千金要方》、《千金翼方》等重要医学书籍，对后世影响深远。他的一些养生理论，至今仍被人们推崇。他在《千金要方》中，说养生有五难：“名利不去、喜怒不除、声色不去、滋味不绝、神虑精散”。而我们要养生，就要有正确的饮食观，并时时保持宁静平和、欢喜自在的稳定情绪，只要我们人体内的脏腑气血能有良好反应，就能拥有健康的身体。

《千金翼方》只是孙思邈的著作之一。他在行医过程中，便曾深感前代医方散乱浩繁，难以检索，于是结合自己的经验，编著了一本医学典籍。孙思邈也认为，生命的价值贵于千金，而一个处方能救人于危难之际，价值更当胜于此，于是就把一部书取名为《千金要方》，简称《千金方》。

五观

什么是“食存五观”？

一、受用饮食，当如服药：饮食最主要的目的，是为了维持身体的健康。但是现代人习惯吃好的，拒绝粗茶淡饭。所以我们吃东西不一定要贪图美味，应该把它当成如服药健身一般。

二、美味增减，好恶平等：很多人常因食物不合口味，就随意浪费。禅门里讲求“吃现成饭当知来处不易”，除了是对供养者的一份感恩之外，更是要我们养成知足惜福的习惯，对于喜欢、不喜欢的食物，都要以平等心来接受。

三、除饥除渴，借假修真：身体是由四大、五蕴和合而成，如果没有饮食的辅助调理，很容易因饥渴而生病。身体虽然是会生病、会老化死亡的臭皮囊，但我们也要借假修真，把握短暂的生命，来完成理想或道业。

四、如蜂采华，不损色香：现代人为了满足口腹，不断大量的蓄养和违法栽植，不但让动物痛苦，对环境也造成伤害。《佛遗教经》云：“如蜂采华，但取其味，不损色香”，对于饮食，我们也要像蜜蜂酿蜜一样，对生存的这个世界不可损伤太多。

五、知量知时，远离贪着：现在市面上各类餐馆或饮食包装，都强调“吃到饱”、“加大量”。此外，除了正餐，各种宵夜零食也诱人垂涎三尺。对食物贪着的后果，就是减肥中心的四处林立。因此，定时定量，才是最不花钱受罪的健康之道。

少盐

我们要正视饮食问题，也可从细节下手，那就是“少放盐”，因为适量最美味；吃得太咸，我们容易口渴，需要喝大量的水来缓解，不但造成肾脏负担，尤其吃了过量的食盐，更是引发高血压、血管硬化等疾病的重要原因

饮食就如我们修行一般，可以慢慢改进，把不好的习惯慢慢根除。就比如在生活中的修行也一样，一分修行一分增长，比方说话，多说一分，人家嫌啰嗦讨厌；少说一分，人家说你诚意不够；说得好，就会说到人的心坎里去。所以无论什么，都要适中。