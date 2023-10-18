去荷兰首都很多次，就是没一次要把安娜故居当目的地。我也不会去买她的日记来阅读。我旅游的地方不多，在1993年近距离听过柬埔寨兵士的枪声，看过延绵不尽的地雷田，柬泰边界许多驻守的军人和一大堆的军械。开车的司机带枪，去丛林里看石城废墟的车上，柬埔寨军人好心派个荷枪的军人全程保护我们。那天的心情是既来之，抱着最坏打算，就是可能死亡。当年以为战争结束了，柬埔寨的旅游开放，可以任意旅游。没有想到内地的局势依旧紧张。后来，在阿富汗和巴基斯坦边界，看到那些山区里的重型武器多得数不清的军械店，街边驻守的军人脸上的杀气，冷肃的眼神扫过来，让人笑也不是，不笑也觉得不是，匆匆经过那区，跟司机说，我们还是退出此地。

2001年去布拉格玩，被问起要不要报名去参观二战难民营？有人要组团去。我直接摇头拒绝，免费甚至派现金我也不去。我看过柬埔寨的S21虐人监狱和杀人场那头颅塔，看了都想作呕。还有那些处处可见的死者的衣服，还没挖出来，露在走过的泥地。单单是战争后的实地旁观者，这些屈指可数的经验，都足以让我产生战争疲劳。

读人类的历史，自古贪婪掠夺好战争霸，流过的血，五湖四海装着都会溢出来！而人类的文明文化与明治的成绩，却宛如星星之火点缀在天空那样微弱。有记录没记录的战争故事，撩起战火与戡乱平定的，靠的是家破人亡的血肉捐躯。现代战争的立场冲突，谁对谁错，谁愚蠢谁利用了谁，谁甘愿为微薄的利益被利用…… 我拒绝去研究也不愿意再接触关于战争的纪念事物。