“对和平不可失去信心…”

星云大师说：世界的历史，就是一本战争史，第一、二次世界大战之前，欧洲各国互相残杀，甚至十字军东征，也都是死伤累累；近代亚洲的日俄战争、泰缅战争、中日战争，乃至中国从古以来，春秋战国的群雄并起，继而五胡之乱、三国纠纷等，翻开中华五千年的历史，可以说都是一页血泪染成的战争史。因为历朝历代的战争太久、太多了，所以可怜的人民莫不殷殷盼望长治久安的世界和平早日实现。

西元2000年前的印度阿育王，和中国的秦始皇一样，南征北讨，所战皆捷。很多小国在战败后，称臣朝贡，虽然是四方顺服，但阿育王出巡各国，所到之处，经过列队欢迎的民众，从百姓的目光中，都可看出他们充满了仇恨。后来阿育王实施仁政，改以佛法治国，以慈悲仁道化民，人民安居乐业，果然德风远播，广为人民爱戴尊崇。当阿育王再一次巡视全国，夹道欢迎的百姓，一个个心悦诚服的高呼万岁，欢欣鼓舞，这时阿育王才深深的感叹说：“法，可以战胜一切；唯有法的胜利，才是真正的胜利。”

残忍

战争是残忍的，战争的破坏力造成国破家亡，人民流离失所、亡命伤身、妻离子散的悲剧，不胜枚举。所以，人人希望和平、祈求和平；世界和平，人民安居乐业，这是长久以来举世共同追求的目标。

但是，世界上战争也是不可避免的残酷事实。战争有时肇因于强权侵略小国的领土，有时是因为种族歧视，有时则缘于政治利害，有时是为了伸张正义，维护公理，不得不采取“以战止战”的手段。

美国华盛顿曾说：“和平是大家所共同向往的，但是绝非丧失尊严的苟安，而是人人必须在平等的原则下，共存共荣。”此即是佛法所谓平等的精神、无我的雅量；唯有无私无我，自然可以战胜自私的欲望，也才能真正达到自由、民主、和平的大同世界。

提升

敌我武力之战，终非究竟，骁勇善战如希腊亚历山大大帝，征服广大疆域，死后帝国随即被分割；又如蒙古元朝帝国成吉思汗，战军所到之处血流成河，而今战绩安在？各国相互征伐，免不了共业缠缚，冤冤相报，徒增生灵涂炭而已。因此，佛经上说：“若人善巧解战斗，独自伏得百万人，今若能伏自己心，是名世间真斗士。”

世间最困难的战争，不在于百万雄兵对峙，也不在于敌我阵势相当，而在于内心当中的佛魔之战。佛教的战斗观，主张人类生存在世间，须要有强盛的斗志，勇于向自心的无明、懈怠、执着挑战，提升心灵的境界，让每天的生命都有新的进步、成长，这才是人生的最高价值。对于人类整体的生命形态来说，世界各国除了对物质科学的关注外，在心灵科学的研究上更应该加强，利益一切众生。