毛尖：不像张艺谋不像陈凯歌

国庆档，张艺谋和陈凯歌各有一部电影，《坚如磐石》和《志愿军》。有意思的是，两位大师电影在民间的口碑，竟然是一个调性：“不像张艺谋的电影。”“不像陈凯歌拍的。”

我不知道这些说法里是不是有宣发的暗示，但两位国师应该是有点尴尬的。真是风水轮流转，有一天，他们竟然可能成为自己的反义词。我不想对他们的新作作剧透，我想强调的是，2023年10月1日，中国电影观众的性状发生了改变，换句话说，张艺谋或陈凯歌的名字，在今天的年轻观众心中激起的兴奋，快跟跳水冠军全红婵的水花一样了。

张艺谋的强项一直很明确，看过任何一部他的电影，《红高粱》《大红灯笼高高挂》《一个都不能少》《千里走单骑》《一秒钟》等等，都能感受到他的视觉和调度能力，但同时，我们也看到，张艺谋的电影题材经常不是当下现在时，可能借此也让他避开了很多麻烦。由此，作为一部直接描绘进行时态现实的电影，《坚如磐石》在时间性状上和张艺谋之前的无论是他的名作《活着》《英雄》还是他最近的《满江红》，都拉开了距离。比如，体现在片名上，就跟他之前所有影片不同。以前电影片名，指涉都很清晰，比如“我的父亲母亲”比如“山楂树之恋”，但“坚如磐石”却语义含糊，用在正反两方身上都不贴切，既不能说明电影走向也不能阐述电影效果，这也直接导致片名在传播过程中，出现了各种别名。