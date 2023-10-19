45岁的苏娜·卡拉贝年轻时从土耳其移民美国，在西部城市丹佛驾驶公共巴士也有近10年了。在过去两三年里，苏娜从早上打开车门那一刻起便绷紧神经，眼睛不时瞄着后视镜，随时准备应付突如其来的危机——自疫情暴发以来，丹佛市的流浪者增加了50%，各种暴力犯罪率飙升，公共巴士也渐成为吸毒者、精神病患和暴力分子的“流动避难所” ……

罗丝·奥布雷克在菲律宾时是一名中学教师。近些年美国的“教师荒”不断升级，西南部各州的学校很难“抢”到合格老师，罗丝就是被应急聘来的外籍教师之一。31岁的她对能到美国任教兴奋莫名，可抵达不久就发现“一切跟想象的不一样”——失控的课室堪比“侏罗纪公园”，学生们各显奇招要冲出围栏，可他们中仅有不到20%的人在英语或数学方面过关，超过一半的人学业表现要比标准要求低好几年……

今年的普利策奖（The Pulitzer Prizes）在5月公布，其中“新闻特写”（feature writing）奖项的得主是《华盛顿邮报》专职撰稿人伊莱·萨斯洛（Eli Saslow），苏娜和罗丝的故事就是伊莱笔下的两则故事。这些故事围绕着不同城市里的一线工作人员如巴士司机、学校老师、医院护士展开，当城市挣扎着摆脱疫情影响，他们竭尽所能地“力挽狂澜”，然而个人力量无法回天，最终落到了筋疲力尽、伤悴灰心的境地。