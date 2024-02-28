最近娱乐圈最火热的话题是中国演员兼导演（现在也是歌手）贾玲为电影《热辣滚烫》狠狠甩掉50公斤赘肉的新闻。她的瘦身也许是娱乐圈最成功的转型，看起来减重得非常健康，她原本就好看，现在美得像另外一个人，整个过程通过电影真实记录下来，非常励志，成功给许多处于低潮的女性打了一支励志的强心针。

除了惊讶于贾玲瘦身的结果，以及惊叹于她瘦身过程的毅力，贾玲联合写词兼演唱的电影歌曲《一切都来得及》更让人听了看了热泪盈眶。特别喜欢歌词中胖贾玲“一切都晚了来不及了”的消极和成功瘦身的贾玲“一切都来得及人生还有另一半”的积极对唱。一边是沮丧，一边是鼓励，但其实两个都是自己。这是很多人的生活写照，有时对人生失望，有时又充满希望，时而矛盾，时而彷徨，偶尔找不到方向，所以经常自己与自己对话，把自己看扁了，又再把自己抬高一点。换言之，最后能鼓励自己或摧毁自己的，也只有自己。

真的，进入人生下半场，对很多事情难免感到沮丧。朋友少了，真心没有了，健康消耗了，精力不再充沛了，时间和人生都越来越短了，我们实在不容易在生活的重重压力下每天一起床就都精神爽朗笑着面对一切，或许只有在经历接近生死的体验后才能感激每天可感受的阳光与温暖。